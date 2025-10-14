Más de 2.000 profesionales de la farmacia hospitalaria se reunirán en Málaga para reflexionar sobre los retos del futuro

Málaga ha sido la ciudad elegida para celebrar el 70º Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), una importante cita que reunirá a más de 2.000 profesionales. Durante tres días (del 15 al 17 de octubre), el Palacio de Ferias y Congreso de la capital se convertirá en un punto de encuentro para actualizar conocimientos y analizar los nuevos retos a los que se enfrenta la profesión.

Para Begoña Tortajada, presidenta del Comité Organizador y jefa de servicio de Farmacia del Hospital Universitario Regional de Málaga, se trata de una “oportunidad extraordinaria” para la ciudad, ya que recibirá a profesionales de toda España que tendrán la ocasión de “reflexionar, cuestionar y avanzar” sobre la situación actual del sector. “Málaga es una ciudad luminosa y abierta, que representa muy bien este espíritu que queremos aquí conseguir en esta edición”, añade.

Aunque la figura del farmacéutico hospitalario es más desconocida, son un elemento clave dentro del proceso asistencial. “Detrás de cada paciente hay un farmacéutico que garantiza que cada tratamiento que recibe se realiza de forma segura, personalizada y también eficiente”, destaca Tortajada, que aclara que gestionan desde medicamentos de mucha complejidad hasta de menos complicación.

Garantes de la calidad y seguridad

“Me gusta describirnos como garantes de la calidad y la seguridad de la utilización de los medicamentos”, sostiene la presidenta del Congreso. “Acompañamos al paciente durante todo su proceso farmacoterapéutico y trabajamos, además, con el resto del equipo multidisciplinar que atiende al paciente”, agrega.

El lema escogido para esta 70º edición es ‘Sapere aude. Reflexión ante nuevos retos’, con el que pretenden lanzar, según Tortajada, un “mensaje muy claro”. “No basta con saber más, sino lo que pretendemos es interpelar a nuestros profesionales para atreverse a pensar más”, explica.

Begoña Tortajada, presidenta del Comité Organizador y jefa de servicio de Farmacia del Hospital Universitario Regional de Málaga / L.O.

“Este Congreso no solo se ha concebido como un lugar para compartir resultados científicos o actualizar competencias técnicas, sino que lo que queremos es tener un espacio para detenernos, reflexionar y mirar más allá de la inercia del día a día”, remarca la presidenta, que insiste en la importancia de que como profesionales se pregunten y analicen qué papel quieren que ocupe la farmacia hospitalaria en los próximos años dentro del sistema sanitario y de la sociedad.

Retos futuros

En este sentido, señala que la farmacia hospitalaria se encuentra en un “momento clave” tanto a nivel social, como tecnológico y de innovación. “El farmacéutico de hospital a lo largo de los años ha tenido que adaptarse y transformarse para ir superando los retos que se le han ido poniendo por delante”, recuerda Tortajada, que afirma que, a día de hoy, se enfrentan aún a una “situación muy compleja”.

De hecho, durante este Congreso se presentará el ‘Proyecto 2030’, una iniciativa de la SEFH que surgió con el objetivo de identificar los 20 retos clave a los que se enfrenta la profesión y la “hoja de ruta a seguir” para mejorar la práctica farmacéutica hospitalaria.

En total, el Congreso contempla 70 actos científicos a cargo de más de 200 ponentes nacionales e internacionales. Se presentarán también 663 comunicaciones científicas, 76 casos clínicos y 120 comunicaciones operativas. Asimismo, habrá cursos precongreso, talleres, encuentros con expertos y mesas redondas.

Temas del programa

Aunque el evento contempla un amplio e intenso programa para estos tres días, algunos de los temas más relevantes que se abordarán, según Tortajada, será, por ejemplo, la personalización de la farmacoterapia. “Un eje fundamental para avanzar hacia una atención más segura, más eficiente y centrada, sobre todo, en el paciente”, apunta. En este contexto, destaca que se hablará de farmacogenética, farmacocinética o terapias CART-T.

“Con el programa científico, sobre todo, lo que queremos es abordar la constante innovación farmacoterapéutica a la que estamos asistiendo diariamente, que se refleja en la incorporación de terapias más complejas cada día y que requieren una formación altamente especializada”, comparte la presidenta, que resalta que también se ha querido crear un espacio para el debate y diálogo entre las diferentes generaciones, “porque entendemos que el relevo generacional no es algo que llegará algún día, sino que es una necesidad del presente”.

Respecto a sus expectativas con esta 70º edición, Tortajada asegura que lo que gustaría ver es una “profesión orgullosa” de lo que han construido a lo largo de estos últimos años en los que ha habido un “desarrollo muy grande” de la farmacia hospitalaria. Además, espera que surja un diálogo entre las diferentes generaciones y que exista una “participación muy activa” en los espacios que han creado para reflexionar y “para que se genere ese ambiente de equipo que creemos que tanto nos representa”.