PSOE y PP se enfrentan por el reparto de ayudas a los pueblos de Málaga

El PSOE y el PP se han enfrentado en una nueva batalla política esta vez por el dinero que la Diputación de Málaga transfiere a los municipios más pequeños de la provincia.

El Comité Provincial del PSOE de Málaga exige al equipo de gobierno que preside Francisco Salado en la Diputación revertir el reparto de la cuarta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal, dotado con 39 millones de euros. Según los socialistas, la decisión del PP rompe con el equilibrio territorial al concentrar el 43,6% de los fondos en municipios de más de 20.000 habitantes, dejando a los pueblos pequeños con menos recursos.

El PSOE recuerda que la Diputación tiene el mandato de garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre municipios. Sin embargo, a juicio del PSOE, el actual reparto vulnera esa función y consolida un modelo de desigualdad que margina a los municipios con menor capacidad económica y administrativa.

Los socialistas subrayan que esta decisión contradice el discurso del PP sobre la lucha contra la despoblación y refleja un uso partidista de los recursos públicos. Además, denuncian que el PP rechazó la propuesta de permitir a los municipios más pequeños destinar hasta un 50% de los fondos a gasto corriente, limitando su autonomía financiera.

Por ello instan a que en los futuros planes al menos el 68% de los fondos se destinen a municipios menores de 20.000 habitantes, a abrir un diálogo con todos los grupos políticos antes de modificar los criterios de reparto y a recuperar un modelo de gestión basado en la equidad.

Respuesta del PP

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Málaga y del grupo del PP, Cristóbal Ortega, ha afirmado que «los municipios pequeños de la provincia reciben más del doble de dinero que en tiempos del gobierno del PSOE».

Ortega ha señalado que en 2010, último ejercicio completo del anterior gobierno socialista, se destinaron 50,72 millones a los municipios de la provincia, de los que 42,82 fueron a municipios menores de 25.000 y 7,89 millones a los mayores. En cambio, en 2024, el equipo de gobierno del PP transfirió a los ayuntamientos 118,8 millones, de los que 91,1 millones fueron a municipios menores de 20.000 habitantes y 27,7 millones a los mayores de 20.000. «Los municipios menores de la provincia recibieron 48,28 millones de euros más en 2024 que en 2010, un 113% más», expone el PP.

Ortega ha recordado que entre 2009 y 2011, última etapa de gobierno del PSOE, 9 de cada 10 euros se destinaron a municipios regidos por PSOE e IU pese a que el PP gestionaba ayuntamientos en los que vivía un millón de personas, el doble que los socialistas.

«Pocas lecciones de gestión puede dar el PSOE, que dejó prácticamente en la ruina la Diputación de Málaga, con una deuda de más de 300 millones de euros y provocó que mucha gente pusiera en cuestión su utilidad, algo ya superado porque se ha demostrado su eficacia y necesidad», ha indicado el portavoz del PP.

Ortega afirma que todo es un paripé de la dirección provincial del PSOE pues ni PSOE ni Con Málaga votaron en contra del reparto en el último pleno.