GASTRONOMÍA
Así es el restaurante de Málaga a pie de playa con auténtica comida italiana: los mejores platos de pasta y pizza con vistas al mar
Este negocio situado en Torre de Benagalbón se presenta como un "paraíso italiano en la costa malagueña"
Degustar los sabores italianos "más auténticos" y caseros con las mejores vistas del litoral malagueño. Es lo que ofrece un restaurante de Málaga que se define como un "paraíso italiano en la costa" de Málaga a través de sus platos de pizza y pasta completamente caseros y de tradición napolitana.
Este negocio que cuenta con la cocina italiana más "auténtica" junto a la orilla del mar es Dos Cocina Italiana, un reconocido negocio situado en Torre de Benagalbón, en pleno paseo marítimo, lo que permite a sus clientes disfrutar de la brisa y la arena con los mejores bocados italianos.
"Tomar esta carbonara al lado de la playa es un lujazo", aseguran sus propios clientes, que afirman que si las vistas son impresionantes, el sabor de la cocina es aún mejor, con pasta "al punto" y pizzas al estilo napolitano: "Es espectacular y la ubicación, perfecta". Además, indican: "Nunca nos imaginamos disfrutar de pizzas napolitanas o de unos espaguetis carbonara originales en un chiringuito en la playa".
Cocina italiana tradicional en este restaurante de Málaga a pie de playa
Así, este establecimiento situado en el paseo marítimo Virgen del Carmen de Torre de Benagalbón ofrece sus mejores creaciones culinarias, entre las que se encuentran sus entrantes desde 8,50 euros, como su pan de ajo con queso, la provoletta, sus tablas de embutidos o quesos, y el carpaccio de ternera.
A esto se suman sus ensaladas desde 10,90 euros, como la 'caprese', la mixta con atún, la césar o de quinoa, así como sus carnes desde 19 euros como las chuletas de cordero, el entrecot o el solomillo.
Comida casera desde 7 euros en este restaurante italiano de la costa de Málaga
Pero si algo destaca en la carta de este restaurante son sus pizzas caseras, que se pueden degustar desde 7 euros, como su focaccia clásica, la 'prosciutto', 'diavola', cuatro quesos o carbonara, calzone, pil-pil, o la pizza con crema de trufa, mortadela y rucola, entre otros. Además, los clientes pueden disfrutar de su pasta desde 9,90 euros, como la 'Aglio e Olio' con tomate, perejil y guindilla; la carbonara, la pasta al pesto, los gnocci, los espaguetis al pil-pil, la tagliatela de salmón o con crema de trufa y pollo, y los raviolis rellenos, entre una amplia variedad.
Y para completar la comida con un buen dulce, este negocio malagueño ofrece sus postres caseros a seis euros, como el tiramisú, la panna cotta o, su plato estrella, el cannolo siciliano, una galleta típica con crema de requesón, chocolate y nata. Todo ello está disponible de lunes a domingo en su local del paseo marítimo Virgen del Carmen de Torre de Benagalbón.
