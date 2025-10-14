Sacan a subasta una nave industrial en el polígono de Mercamálaga por valor de 7,7 millones de euros

La empresa Aquamar Gold SLU, dedicada a la exportación de langostinos, ha sacado a subasta su nave industrial situada en el polígoono de Mercamálaga, que cuenta con cuatro plantas de altura y una superficie total de 5.925 metros. El inmueble, construido en 2008 sobre una parcela de 3.648 metros cuadrados, cuenta con un centro de transformación y equipamiento técnico. El valor de conjunto está valorado en 7,7 millones de euros, según ha explicado este martes la plataforma Eactivos. Aquamar ha entrado este año en concurso de acreedores y se encuentra en fase de liquidacion.

El edificio, según comenta Eactivos, destaca "por su diseño funcional, su alto nivel de equipamiento y su ubicación estratégica dentro de una de las principales áreas logísticas de Andalucía". La oferta, añade la plataforma constituye una oportunidad "integral y única" para empresas del sector alimentario o logístico interesadas en adquirir "equipos de producción y envasado de alta capacidad y tecnología contrastada".

La construcción se distribuye en varias plantas: un sótano técnico de 946,97 metros cuadrados; una planta baja de 2.478,35 metros destinada a almacén frigorífico con cuatro muelles de carga equipados con rampas hidráulicas y salas de elaboración; una primera planta de 610,19 metros para procesado y control; y dos plantas superiores de 944,83 metros cada una, destinadas a oficinas, salas de elaboración y almacén.

El almacén frigorífico dispone de una instalación frigorífica de CO₂/NH₃ con planta centralizada de cinco compresores, que da servicio a cámaras de congelado a -25ºC y a salas de elaboración con temperaturas programables. Además, el complejo cuenta con un centro de transformación de media tensión con dos transformadores de 1.000 KVA depurados con sistema de ozono, decantación y filtración, aljibe de agua potable de 120 metros cúbicos y almacén automatizado inteligente con 4 transelevadores.

Una imagen de la nave industrial. / L. O.

Además del inmueble, también se subasta equipamiento técnico y maquinaria industrial pertenecientes al complejo, con un valor superior a 450.000 euros. Dentro del equipamiento técnico y la maquinaria industrial, Eactivos desglosa un lote de polipasto eléctrico de cadena y equipamiento de cocedero valorado en 170.392 euros, un lote de retractiladora, termoselladora y molde termoformado (93.568 euros), una línea completa de compactadora-enfardadora (172.290) y una glaseadora palinox (15.000).

Plazo para presentar ofertas

La recepción de ofertas estará abierta hasta el 13 de noviembre a las 12:00 horas a través de la web de eactivos.com. Esta plataforma señala que cualquier persona puede participar en la subasta activa registrándose en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha.

Se debe contar con un número de teléfono válido ya que el usuario recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida.

Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. Una vez confirmado el perfil, puede acceder a la subasta y realizar una oferta por el activo que sea de su interés. Para realizar una oferta, debe realizar el pago de un depósito equivalente al 5% de la valoración del activo que le será devuelto en su totalidad a la finalización de la subasta.