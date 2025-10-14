Unicaja impulsa su oferta digital con un nuevo bróker de valores online

La entidad financiera Unicaja ha lanzado un nuevo bróker digital para facilitar a sus clientes las operaciones de inversión al simplificar la compra y venta de valores en mercados nacionales e internacionales. El banco quiere ofrecer así a sus usuarios "mayor autonomía, flexibilidad y capacidad de análisis". Los clientes de Unicaja Banca Privada podrán crear carteras virtuales, configurar valores favoritos y disponer de información en tiempo real para optimizar sus decisiones de inversión.

La nueva plataforma forma parte de la estrategia de innovación digital de la entidad, que quiere impulsar soluciones financieras "competitivas, personalizadas y alineadas con las necesidades del inversor actual".

Esta herramienta se incluye entre las últimas mejoras tecnológicas llevadas a cabo por Unicaja Banca Privada que se adaptan a su gama de productos, con arquitectura abierta, y a los servicios de asesoramiento y de gestión discrecional de carteras premium que ofrece según los distintos perfiles de inversión.

“Este nuevo bróker permite a la entidad avanzar en nuestra apuesta por la digitalización y la innovación. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes soluciones financieras que se traduzcan en una experiencia de inversión ágil, segura y personalizada", ha señalado el director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión de Unicaja, Javier López de Heredia.

Además, la plataforma incluye visualización de datos de mercado a través de gráficos interactivos, índices destacados y un buscador predictivo que agiliza la navegación. .

Características del nuevo bróker online

"El bróker online de Unicaja incorpora funcionalidades avanzadas que mejoran de forma sustancial la operativa en bolsa de los clientes de la entidad, con herramientas de análisis, contratación flexible y acceso a mercados globales", comenta.

El director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, Javier López de Heredia; el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales; el presidente, José Sevilla, y el director general de Negocio Minorista, Luis Colorado, en una imagen del pasado mes de mayo. / L.O.

Así, se puede operar en renta fija y variable, tanto en mercados nacionales como internacionales; ejecutar órdenes de mercado y gestionar operaciones corporativas como opas y ampliaciones, y acceder a análisis detallados de cartera, con seguimiento de rentabilidad y evolución temporal.

Unicaja basa una de sus líneas estratégicas en la innovación digital y la mejora continua de los servicios financieros.