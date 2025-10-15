Una argentina se muda a Málaga y revela lo que más le ha sorprendido de los malagueños: "Viven, no sobreviven"

Milena Palma supo que en España estaba su verdadero hogar cuando apenas tenía 14 años tras un viaje junto a su familia desde su Argentina natal a Barcelona para ver a uno de sus hermanos, que se encontraba en la capital catalana. Desde ese momento, decidió guardar todos sus ahorros para poder mudarse cuando llegara a la mayoría de edad, una gesta que le ha llevado a convertir Málaga en su nueva patria y el lugar del que espera no tener que trasladarse jamás.

Tras sus años en el territorio malagueño, la joven ha añorado su tierra, pero ha encontrado en Málaga un paraíso que desconocía y que le ha hecho apreciar todo tipo de aspectos tanto de su territorio como de sus propios habitantes. Y para compartir su experiencia y las riquezas que encierra Málaga, la joven ha mostrado a sus miles de seguidores las "cosas cotidianas que a mí me alegran el día".

La forma de ser de los malagueños, uno de los aspectos más positivos

"Aquí la gente es muy 'chill' y muy alegre. La gente vive, no sobrevive. Están contentos, se ríen, van a comerse unas tapas, van a tomarse una cervecita, se duermen una buena siesta, viven la vida", ha señalado la joven. Además, ha indicado: "La playa está llena de gente los fines de semana y no son turistas, son gente local que va a la playa, que disfruta, que aprovecha".

Para Milena, otro de los aspectos clave que han hecho de Málaga su lugar de ensueño es su clima y playas, pues asegura que residir junto a la costa le parece "fascinante". "Nunca en mi vida pensé que podría vivir en un lugar así y lo amo", ha señalado.

Los aspectos más "fascinantes" de Málaga para esta argentina

Una belleza paisajística que se puede disfrutar en su plenitud gracias al clima de la provincia, con temperaturas cálidas incluso en estos meses de otoño, un detalle que ha fascinado a la mujer: "Estamos en octubre, me desperté, tengo la ventana abierta y está dando el sol. Estoy en 'short' y manga corta porque hace 27 grados. Me parece bellísimo si te gusta el calor, porque en verano, agárrate".

Entre los puntos fuertes de Málaga para esta argentina se encuentra también el transporte público de la capital y su eficiencia, del que ha asegurado que "funciona divino y todo está limpio". "Y me encanta que la gente me deje pasar por el paso de cebra o la zona peatonal, lo amo", ha recalcado la joven, que afirma que la amplia presencia de argentinos en la provincia es otro de los aspectos que más le atrae de Málaga, al sentirse "como en casa".