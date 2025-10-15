¿Cuáles son los barrios de Málaga con la vivienda más rentable?

El índice de rentabilidad anual de la vivienda en Andalucía (es decir, el retorno de la inversión de quienes compran una casa para ponerla en el mercado del alquiler) cerró el tercer trimestre de 2025 en un 5%, una tasa ligeramente inferior a la de hace un año (5,4%). El portal inmobiliario Fotocasa ha elaborado un estudio en el que analiza esta rentabilidad por barrios con horquillas que, en el caso de Málaga capital, se mueven entre el 2,8% y el 6,1%.

Así, los barrios más rentables de la capital malagueña serían, en orden de mayor a menor, Parque Victoria Eugenia (6,1%), La Luz-El Torcal (5,5 %), El Molinillo-Capuchinos (5,5%), Martiricos-La Roca-La Rosaleda (5,4 %), Cristo de la Epidemia (5,2 %), La Unión-Cruz de Humilladero-Los Tilos (5,1 %), Parque Ayala-Jardín de la Abadía-Huelín (4,7%), Carranque-Haza Cuevas (4,6%), Ensanche Centro-Puerto (4,5 %), El Palo (3,6%), La Malagueta-Monte Sancha (3,4%), Paseo Marítimo Oeste-Pacífico (3,1%) y Centro Histórico (2,8%).

El barrio con la mayor rentabilidad de Andalucía es el barrio sevillano de El Torrejón-El Cerezo con un 8,9%, mientras que el Centro Histórico de Málaga sería el barrio menos rentable con 2,8%.

"La rentabilidad más elevada en España se sigue localizando en las zonas con precios de compra más asequibles", ha explicado este miércoles Fotocasa, que añade que, en un contexto en el que el mercado del alquiler ha alcanzado máximos, el mayor margen de rentabilidad se concentra en aquellos barrios donde el precio de adquisición es más reducido.

La rentabilidad se desplaza a la periferia

La rentabilidad se ha desplazado hacia la periferia de las grandes ciudades y hacia los mercados intermedios, debido a que el precio de compra todavía permite un margen de crecimiento y, por tanto, la nueva tendencia es que el mapa de la inversión inmobiliaria "muestra una clara relación inversa entre el precio de compra y la rentabilidad obtenida", asegura la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Otra imagen aérea de la vivienda en Málaga. / L. O.

El informe detecta, en el caso de la vivienda en Málaga, caídas significativas de rentabilidad (debido, seguramente, a la subida del precio de compra) en el barrio de Cristo de la Epidemia (desciende 1,8 puntos en un año, del 7% al 5,2%) y de 1,6 puntos en Victoria Eugenia (del 7,7% al 6,1%).