Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
Este enclave que cuenta con más de 74.000 metros cuadrados dedicados al ocio, el deporte y la diversión familiar tiene unas vistas privilegiadas del mar
Con 74.000 metros cuadrados destinados al ocio, el deporte y la diversión familiar, existe un rincón en Málaga considerado uno de los pulmones de la provincia gracias a su más de un millar de árboles de 25 especies distintas, así como uno de los más bonitos de todo el territorio gracias a su cuidada fisionomía, repleta de fuentes ornamentales, bancos, un enorme lago artificial e, incluso, la casa del 'Ratoncito Pérez', todo ello con las mejores vistas de la Costa del Sol.
Este enclave que se ha convertido en uno de los favoritos de las familias de todo el territorio es el parque de la Batería, un lugar situado en Torremolinos que, gracias a su privilegiada posición junto al mar, se ha posicionado como un lugar idóneo para desconectar, disfrutar de la naturaleza y realizar todo tipo de actividades y deportes en familia.
Un lago artificial y una torre mirador, entre los atractivos de este parque de Torremolinos
De ese modo, este parque malagueño cuenta con innumerables atractivos para toda la sociedad, como su lago artificial de más de 9.000 metros cuadrados o su gran torre mirador de 15 metros de altura que permite a sus visitantes disfrutar de las panorámicas más impresionantes de Torremolinos y la Bahía de Málaga. De este punto parte una importante red de senderos, que se suma a todas las opciones de este parque para los visitantes más aventureros y deportistas, como sus zonas de ejercicio físico, su carril bici o su pista de atletismo, entre otros.
Además, este parque dispone de un impresionante ascensor panorámico que une el parque con la avenida Carlota Alexandri, permitiendo a sus visitantes contemplar la inmensidad del territorio y la costa malagueña en un vertiginoso paseo.
Pero si un elemento consigue conquistar a las decenas de niños que recorren su extensión cada día, además de sus diferentes juegos, atracciones, decorados y su tiovivo veneciano, es su casa del 'Ratoncito Pérez', con la que los más pequeños pueden descubrir cómo es la vivienda de este mítico personaje. Lo mismo ocurre con los amantes de Mortadelo y Filemón, que podrán disfrutar de ocho esculturas de los personajes más emblemáticos de Francisco Ibáñez en la zona temática que lleva su nombre.
Horario para visitar uno de los parques más bonitos de Málaga
Además, este entorno cuenta con la particularidad de albergar el primer 'Árbol de Chupetes' de España, una tradición sueca que se ha popularizado en otros países con la que los niños se despiden de sus chupetes y lo cuelgan en este árbol junto a una nota, un dibujo o cualquier detalle para poder visitarlo siempre que quieran.
Y para los amantes de la historia y la riqueza patrimonial, pueden visitar los cañones de artillería instalados en el parque, que se suman a los dos búnkeres subterráneos que aún se mantienen debido a que en este lugar se encontraba la antigua batería defensiva de costa, de ahí su nombre. Todas estas atracciones y parajes se pueden disfrutar de 07.30 a 21.00 horas de domingo a jueves, mientras que viernes y sábado el horario de cierre se extiende hasta las 22.00 horas.
