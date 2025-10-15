La Gala de la Guía Michelín en Málaga impulsará la promoción de Andalucía y su restauración

La celebración de la Gala de la Guía Michelín en Málaga el próximo 25 de noviembre impulsará la promoción de Andalucía y su restauración.

En este sentido se ha pronunciado este miércoles la secretaria general para el Turismo de la Junta, Yolanda de Aguilar, quien ha valorado que la cita generará "mejores oportunidades de crecimiento para la restauración andaluza, para el turismo y para sus municipios".

La representante de la Consejería de Turismo de la Junta ha sido una de las participantes en la presentación de la gala, acto celebrado en Ronda en el que también ha tomado la palabra el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado; la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández; y responsables de la Guía Michelín.

De Aguilar ha señalado que Andalucía "es la segunda comunidad en número de restaurantes, con 57.000 establecimientos y 300.000 empleos directos", siendo una actividad que "representa el 40% del gasto de turistas y genera 22.000 millones de euros de ingresos".

En este sentido, ha asegurado que la gastronomía andaluza y su sector de la restauración "impulsan el desarrollo y el progreso desde el talento y la formación", siendo una muestra de ello los 25 restaurantes de la comunidad que cuentan con Estrella Michelín, nueve de ellos en la provincia de Málaga.

Por su parte, el presidente de la Diputación y Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha reiterado el apoyo de la Diputación de Málaga a través de Sabor a Málaga a "uno de los eventos más importantes a nivel internacional del mundo de la gastronomía, y por tanto de la hostelería y de la industria turística".

Precisamente, serán los nueve chefs de estos restaurantes los que firmarán el menú de la cena de la gala, bajo la coordinación del restaurante 'Bardal' de Ronda (dos Estrellas Michelín), con su chef Benito Gómez; y del restaurante 'Skina' en Marbella (también con dos Estrellas Michelín), capitaneado por el chef Mario Cachinero junto a Marcos Granda como director.

A ellos se suman José Carlos García del restaurante José Carlos García, Emiliano Schobert de 'Blossom', Dani Carnero de 'Kaleja', Diego Gallegos de 'Sollo', Mauricio de 'Messina', Manuel de Bedoya de 'Nintai' y David Olivas de 'Back', quienes desarrollarán una propuesta culinaria que reflejará la riqueza y diversidad gastronómica de Málaga y Andalucía, poniendo en valor tanto la tradición como la innovación de la cocina de la región.

En el acto de este miércoles se ha avanzado la selección de vinos andaluces que acompañará la experiencia gastronómica, además de anunciar como maestro de ceremonias de la gala al presentador Jesús Vázquez y a la actriz y presentadora malagueña Masi Rodríguez como conductora de la alfombra roja.

Por otro lado, en el marco de la celebración de la gala en la región, se han programado una serie de acciones previas que contribuirán a la promoción de la comunidad como destino turístico y gastronómico a nivel nacional e internacional, como una campaña de comunicación que rendirá homenaje al arte andaluz en todas sus disciplinas y que contará con la colaboración de chefs de restaurantes con tres Estrellas Michelín.

Esta iniciativa persigue unir la alta gastronomía al resto de expresiones artísticas para celebrar la autenticidad, la emoción y la hospitalidad que definen a Andalucía, invitando además a los usuarios de redes sociales a participar en la acción para tener la opción de asistir a la gala.

Itinerario gastronómico

Además, en colaboración con la Real Federación Motociclista Española (RFME) se realizará una ruta que invitará a los motoristas a descubrir la provincia de Málaga desde la doble perspectiva del territorio y su riqueza gastronómica.

El itinerario atravesará enclaves como Ronda, Pizarra y Antequera con paradas seleccionadas en la Guía Michelín. Málaga acogerá también, el 11 de noviembre, el debate de la gala, que este año llevará por título 'Hablemos de formación' y que, moderado por el periodista José Ribagorda, contará con expertos para debatir sobre los retos de la formación en un sector dinámico, exigente y en plena evolución.