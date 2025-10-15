Cientos de personas se concentran en Málaga en solidaridad con el pueblo palestino

Más de medio millar de personas se han concentrado este 15 de octubre en distintos puntos de Málaga para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y denunciar el genocidio sufrido en Gaza.

Las movilizaciones, convocadas por distintos colectivos y organizaciones sindicales, han tenido lugar en el aeropuerto de Málaga, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y en la Alameda Principal, donde se ha celebrado el acto central.

En esta concentración, frente a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, unas 400 personas, según datos de la Policía Nacional, se han reunido para exigir el fin de la violencia y reclamar una respuesta internacional contundente. Durante el encuentro, se ha leído un manifiesto conjunto y se han coreado consignas a favor de la causa palestina, acompañadas de pancartas en defensa de los derechos humanos y el alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Netanyahu debe comparecer ante la Corte Penal Internacional"

El secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, expresó durante el acto la solidaridad del sindicato con el pueblo palestino y condenó la ofensiva del Gobierno de Israel, a la que calificó de “genocida”, realizada —según dijo— con el apoyo de Estados Unidos y Donald Trump.

Cubillo afirmó que "las acciones del Gobierno de Israel no buscan solo la liberación de los rehenes de Hamás, sino la ocupación física real y el exterminio del pueblo palestino", y exigió que “Netanyahu comparezca ante la Corte Penal Internacional por los crímenes contra la humanidad que ha cometido”.

El dirigente sindical advirtió que “estamos ante un proceso de tregua sin garantías, vigilado exclusivamente por una de las partes, el Gobierno y el ejército israelí”, y reclamó que “para garantizar la paz y los derechos civiles del pueblo palestino, hay que poner en el centro a los palestinos y palestinas, y no a los intereses económicos de las partes interesadas”.

Desde CCOO, pidió además que “se cumpla el alto el fuego, se permita la entrada de ayuda humanitaria a través de las ONG, se reconstruya la Franja de Gaza y se retire Israel de todos los territorios ocupados”.

También instó a la comunidad internacional a “romper los acuerdos comerciales con Israel y reutilizar los fondos embargados para la reconstrucción del territorio”.

Cubillo subrayó que “no podemos mantener el comercio de armas con Israel cuando se están utilizando contra civiles del pueblo palestino”, e instó a las administraciones públicas españolas a “elaborar un plan de apoyo para la reconstrucción de la Franja de Gaza”.

Protesta estudiantil

Otra de las concentraciones tuvo lugar en la plaza de la Constitución, organizada por el Sindicato de Estudiantes junto a otros colectivos sociales. Al grito de "Free Palestina", los manifestantes denunciaron la situación en Gaza y criticaron la falta de acción internacional.

Durante el acto, los portavoces leyeron un manifiesto en el que afirmaron que "Donald Trump y Netanyahu pretenden hacernos tragar con un ‘acuerdo de paz’ que exculpa a los genocidas de sus crímenes, niega cualquier derecho a la justicia y arrebata Gaza a los palestinos”.