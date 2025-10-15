Restauración
Dani Carnero cierra La Cosmopolita tras 15 años como referente gastronómico en Málaga
Según explica el chef estrella Michelin, el cierre responde “simplemente a un fin de ciclo y no hay nada más detrás”
Málaga se despide de uno de los locales más emblemáticos de su gastronomía. La Cosmopolita, del chef estrella Michelin Dani Carnero, cierra sus puertas tras 15 años de trayectoria.
Reconocida con un Sol Repsol y recomendada por la Guía Michelin, La Cosmopolita fue inaugurada en 2010, el local se definía como una “casa de comidas moderna” o guisobar, combinando la cocina tradicional andaluza con un toque creativo y técnica contemporánea.
“Ha sido un restaurante que requería mucho de mi presencia. Ha dado todo lo que tenía que dar y llegó su momento, su fin, pero con mucha alegría”, asegura Carnero. Según explica, el cierre responde “simplemente a un fin de ciclo y no hay nada más detrás”.
Hay que recordar que este fue el primer restaurante de Carnero, tras él abrió Kaleja para más tarde sumar La Cosmo.
El chef aclara que no venden La Cosmopolita como marca, sino que el local se traspasa para abrir otro proyecto con un concepto distinto, manteniendo a su equipo de trabajo.
Por ahora, Carnero no tiene intención de abrir ningún otro restaurante, aunque seguirá al frente de sus otros espacios: Kaleja, su buque insignia con estrella Michelin, y La Cosmo, que representa una versión más contemporánea y creativa de su cocina.
