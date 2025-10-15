Empresas
La empresa malagueña Docline levanta una ronda de inversión de 4,6 millones para su expansión a Latinoamérica
Arcano Partners e CDG Invest Marruecos han sido los dos inversores que se han incorporado en esta ronda
La empresa malagueña Docline, especicializada en servicios de atención médica digitales, ha cerrado una ronda de financiación de 4,6 millones de euros que ha contado con la participación de Arcano Partners, a través de su fondo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo, y de CDG Invest Marruecos a través de su fondo 212 Founders. Con la apuesta de esos socios estratégicos, Docline quiere reforzar "tanto el crecimiento nacional como la expansión internacional de la compañía". La empresa ya opera en Marruecos prestando servicio a grandes multinacionales para cuidar de sus empleados a través de programas de salud y bienestar. Dentro de sus planes de expansión se encuentra también Latinoamérica, como región estratégica en la que integrarse con las principales aseguradoras.
Docline, creada en 2026, afirma que acelerará con esta inyección de capital "el desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica y la operativa del negocio", ampliará su red internacional de partners y consolidará su posicionamiento como referente en salud digital B2B para aseguradoras y grandes corporaciones.
“Esta nueva etapa se va a caracterizar por una gran apuesta de la transformación del Hospital Digital, utilizando la Inteligencia Artificial para resolver retos como las listas de espera y la optimización de costes", ha explicado el CEO y cofundador de Docline, Omar Najid. Hasta la fecha, Docline ha levantado cerca de 10 millones de euros y se encuentra en plena fase de crecimiento.
Atención remota a pacientes
La compañía, con Roberto Medina como director médico, ofrece una suite digital integral que permite atender a los pacientes de forma remota mediante videoconsultas, chat, llamadas y recetas electrónicas, conectada con más de 23.000 farmacias en España.
También actúa como partner estratégico para clínicas y compañías privadas, apoyándose en una red de más de 6.000 médicos digitales y una API integrable, ofreciendo atención inmediata 24/7 en medicina general, pediatría y otras especialidades bajo demanda.
Docline, con más de dos millones de pacientes atendidos, ofrece citas médicas con especialistas en un máximo de 48 horas asegurando la continuidad asistencial y cifra su ahorro de costes entre un 20% y 30% con su modelo operativo end-to-end.
Nuevos socios
Arcano Partners ha invertido a través de su vehículo, Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo, cuyo capital procede de manera casi íntegra del programa Feedr "Andalucía ERDF 2021-2027" y de la Junta de Andalucía, destinado a impulsar proyectos y empresas vía equity o deuda hasta 15 millones que inviertan en I+D+i y/o digitalización y estén vinculados con Andalucía.
Otro inversor referente es 212 Founders, el brazo de Venture Capital de CDG Invest en Marruecos que invierte en sectores estratégicos para acelerar el crecimiento sostenible, impulsar la digitalización y fortalecer la competitividad del tejido empresarial en el país y la región.
- Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
- Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
- Seis municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España
- Fin a los coches de caballos en Málaga: cuánto ha pagado el Ayuntamiento y qué pasará con los animales