La empresa malagueña Docline levanta una ronda de inversión de 4,6 millones para su expansión a Latinoamérica

La empresa malagueña Docline, especicializada en servicios de atención médica digitales, ha cerrado una ronda de financiación de 4,6 millones de euros que ha contado con la participación de Arcano Partners, a través de su fondo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo, y de CDG Invest Marruecos a través de su fondo 212 Founders. Con la apuesta de esos socios estratégicos, Docline quiere reforzar "tanto el crecimiento nacional como la expansión internacional de la compañía". La empresa ya opera en Marruecos prestando servicio a grandes multinacionales para cuidar de sus empleados a través de programas de salud y bienestar. Dentro de sus planes de expansión se encuentra también Latinoamérica, como región estratégica en la que integrarse con las principales aseguradoras.

Docline, creada en 2026, afirma que acelerará con esta inyección de capital "el desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica y la operativa del negocio", ampliará su red internacional de partners y consolidará su posicionamiento como referente en salud digital B2B para aseguradoras y grandes corporaciones.

“Esta nueva etapa se va a caracterizar por una gran apuesta de la transformación del Hospital Digital, utilizando la Inteligencia Artificial para resolver retos como las listas de espera y la optimización de costes", ha explicado el CEO y cofundador de Docline, Omar Najid. Hasta la fecha, Docline ha levantado cerca de 10 millones de euros y se encuentra en plena fase de crecimiento.

Atención remota a pacientes

La compañía, con Roberto Medina como director médico, ofrece una suite digital integral que permite atender a los pacientes de forma remota mediante videoconsultas, chat, llamadas y recetas electrónicas, conectada con más de 23.000 farmacias en España.

También actúa como partner estratégico para clínicas y compañías privadas, apoyándose en una red de más de 6.000 médicos digitales y una API integrable, ofreciendo atención inmediata 24/7 en medicina general, pediatría y otras especialidades bajo demanda.

Los responsables de Docline, Roberto Medina y Omar Omar Najid. / L. O.

Docline, con más de dos millones de pacientes atendidos, ofrece citas médicas con especialistas en un máximo de 48 horas asegurando la continuidad asistencial y cifra su ahorro de costes entre un 20% y 30% con su modelo operativo end-to-end.

Nuevos socios

Arcano Partners ha invertido a través de su vehículo, Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo, cuyo capital procede de manera casi íntegra del programa Feedr "Andalucía ERDF 2021-2027" y de la Junta de Andalucía, destinado a impulsar proyectos y empresas vía equity o deuda hasta 15 millones que inviertan en I+D+i y/o digitalización y estén vinculados con Andalucía.

Otro inversor referente es 212 Founders, el brazo de Venture Capital de CDG Invest en Marruecos que invierte en sectores estratégicos para acelerar el crecimiento sostenible, impulsar la digitalización y fortalecer la competitividad del tejido empresarial en el país y la región.