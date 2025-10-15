Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inclusión

Fundación Unicaja destina dos millones a nuevos proyectos sociales y medioambientales

La entidad destina dos millones de euros a 39 proyectos sociales y medioambientales que beneficiarán a 220.000 personas y contribuirán a la recuperación de más de veinte espacios naturales andaluces

Esta iniciativa va a permitir restaurar más de una veintena de parques naturales.

Esta iniciativa va a permitir restaurar más de una veintena de parques naturales. / L.O.

Efe

Málaga

Fundación Unicaja ha abierto una nueva convocatoria de proyectos sociales y medioambientales, dotada con dos millones de euros, que pretenden favorecer la inclusión de personas vulnerables y la sensibilización y preservación de la biodiversidad.

Estas ayudas continúan la acción promovida con carácter extraordinario con motivo del décimo aniversario, que ha permitido respaldar este año un total de 39 proyectos sociales y medioambientales en Andalucía.

Con una inversión de dos millones de euros, estas iniciativas benefician a cerca de 220.000 personas y van a permitir restaurar más de una veintena de parques naturales, espacios litorales e hídricos en la región como Sierra Nevada, Los Alcornocales, Sierra Norte, Sierra Magina, Aracena, Sierra Filabres, Estrecho de Gibraltar o las Marismas de Odiel, entre otros.

La convocatoria de acción social, dotada con un millón de euros, se centra en las personas y colectivos vulnerables, como son la infancia y la juventud, los mayores, las personas con discapacidad o las que sufren alguna enfermedad.

En cuanto a la convocatoria para proyectos medioambientales, también dotada con un millón de euros, Fundación Unicaja quiere reafirmar "su compromiso" con la sostenibilidad y la protección del entorno a través de proyectos de impacto real, medible y con arraigo territorial.

Noticias relacionadas y más

Estas convocatorias se dirigen a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro (acción social) y entidades tanto públicas como privadas (medio ambiente) que desarrollen los proyectos en Andalucía y la provincia de Ciudad Real, a excepción de los proyectos de cooperación internacional

TEMAS

  1. Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
  2. La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
  3. Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana
  4. Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
  5. Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
  6. Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
  7. Seis municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España
  8. Fin a los coches de caballos en Málaga: cuánto ha pagado el Ayuntamiento y qué pasará con los animales

Fundación Unicaja destina dos millones a nuevos proyectos sociales y medioambientales

Fundación Unicaja destina dos millones a nuevos proyectos sociales y medioambientales

El Hospital Materno de Málaga rinde homenaje a los bebés que “partieron demasiado pronto”

El Hospital Materno de Málaga rinde homenaje a los bebés que “partieron demasiado pronto”

Dani Carnero cierra La Cosmopolita tras 15 años como referente gastronómico en Málaga

Dani Carnero cierra La Cosmopolita tras 15 años como referente gastronómico en Málaga

Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'

Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'

Antonio Sanz irrumpe como consejero de Sanidad y la malagueña Carolina España asume más funciones

Antonio Sanz irrumpe como consejero de Sanidad y la malagueña Carolina España asume más funciones

La Gala de la Guía Michelín en Málaga impulsará la promoción de Andalucía y su restauración

La Gala de la Guía Michelín en Málaga impulsará la promoción de Andalucía y su restauración

Detienen en Málaga a un fugitivo del clan Kavac buscado por un asesinato en Montenegro

Detienen en Málaga a un fugitivo del clan Kavac buscado por un asesinato en Montenegro

Septiembre sitúa de nuevo a Málaga entre las provincias con mayor subida anual de precios de España

Septiembre sitúa de nuevo a Málaga entre las provincias con mayor subida anual de precios de España
Tracking Pixel Contents