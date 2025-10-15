Inclusión
Fundación Unicaja destina dos millones a nuevos proyectos sociales y medioambientales
La entidad destina dos millones de euros a 39 proyectos sociales y medioambientales que beneficiarán a 220.000 personas y contribuirán a la recuperación de más de veinte espacios naturales andaluces
Efe
Fundación Unicaja ha abierto una nueva convocatoria de proyectos sociales y medioambientales, dotada con dos millones de euros, que pretenden favorecer la inclusión de personas vulnerables y la sensibilización y preservación de la biodiversidad.
Estas ayudas continúan la acción promovida con carácter extraordinario con motivo del décimo aniversario, que ha permitido respaldar este año un total de 39 proyectos sociales y medioambientales en Andalucía.
Con una inversión de dos millones de euros, estas iniciativas benefician a cerca de 220.000 personas y van a permitir restaurar más de una veintena de parques naturales, espacios litorales e hídricos en la región como Sierra Nevada, Los Alcornocales, Sierra Norte, Sierra Magina, Aracena, Sierra Filabres, Estrecho de Gibraltar o las Marismas de Odiel, entre otros.
La convocatoria de acción social, dotada con un millón de euros, se centra en las personas y colectivos vulnerables, como son la infancia y la juventud, los mayores, las personas con discapacidad o las que sufren alguna enfermedad.
En cuanto a la convocatoria para proyectos medioambientales, también dotada con un millón de euros, Fundación Unicaja quiere reafirmar "su compromiso" con la sostenibilidad y la protección del entorno a través de proyectos de impacto real, medible y con arraigo territorial.
Estas convocatorias se dirigen a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro (acción social) y entidades tanto públicas como privadas (medio ambiente) que desarrollen los proyectos en Andalucía y la provincia de Ciudad Real, a excepción de los proyectos de cooperación internacional
