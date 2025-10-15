El Hospital Materno de Málaga rinde homenaje a los bebés que “partieron demasiado pronto”

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, con el objetivo de visibilizar y acompañar a quienes atraviesan la pérdida de un hijo durante la gestación o en los primeros días de vida.

Por ese motivo, este miércoles los profesionales del Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional, han querido rendir homenaje a los bebés que "partieron demasiado pronto" y a sus familias.

El acto ha tenido lugar en el hall de Pediatría del centro hospitalario, donde los representantes de las unidades que conforman la Subcomisión de Duelo Perinatal, dependiente de la Comisión de Mortalidad del hospital, Radiología, Genética, Metabolopatías, Ginecología y Obstetricia, Neonatología, Anatomía Patológica y Salud Mental, han leído un manifiesto en memoria de los bebés fallecidos y en reconocimiento a las familias que viven este proceso.

“Cada vida, por breve que sea, deja una huella profunda”, han subrayado los profesionales en el texto, en el que han reafirmado su compromiso con una atención humanizada al duelo perinatal y neonatal.

Acompañar sin prisa

“El duelo gestacional y neonatal forma parte de la experiencia humana y merece el mismo respeto y acompañamiento que cualquier otro proceso vital”, ha remarcado el ginecólogo Ernesto González Mesa, referente en la atención al duelo perinatal del Hospital Materno Infantil.

“Desde nuestro hospital trabajamos cada día para ofrecer una atención basada en la evidencia, pero también en la ternura, el respeto y la empatía”, ha añadido el profesional, que ha afirmado que “acompañar en la pérdida es, en esencia, una forma profunda de cuidar la vida que continúa”.

El manifiesto recoge también una serie de compromisos profesionales: acompañar sin juicio ni prisa, formar y sensibilizar al personal sanitario, crear espacios íntimos y dignos, trabajar desde la ciencia y la empatía, y escuchar a las familias como fuente de humanización.

Cuna de los abrazos

Desde el centro destacan que para garantizar esa atención humanizada cuentan con iniciativas como el Protocolo de Atención al Duelo Perinatal y la Cuna de los Abrazos, que permite a las familias disponer de más tiempo de encuentro y despedida.

Además de la lectura del manifiesto, los profesionales han encendido una luz en recuerdo de los bebés fallecidos, “como símbolo de presencia, amor y esperanza”.

También se ha instalado una mesa informativa en la que se han mostrado manualidades de crochet elaboradas por matronas del hospital y las “cajitas del recuerdo” que confecciona la asociación Hay un lugar. Ambas entidades colaboran activamente en la acogida y acompañamiento emocional de las familias que atraviesan este tipo de pérdidas.

En España, las pérdidas gestacionales, perinatales y neonatales afectan cada año a entre 80.000 y 90.000 mujeres, así como a sus familias y entornos más cercanos. “Cada una de estas pérdidas es única y dolorosa, y aunque su significado, expresión e intensidad puedan variar, todas merecen ser reconocidas y acompañadas desde la sensibilidad, el respeto y la humanización de los cuidados”, ha resaltado la Consejería de Salud en comunicado.