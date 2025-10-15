Huelga
La huelga general obliga a Renfe a cancelar varios trenes de Cercanías en Málaga
Se han sufrido múltiples cancelaciones tanto en la línea C-1, que conecta Málaga con Fuengirola, como en la C-2, que une la capital con Álora
La huelga general de este 15 de octubre - en apoyo al pueblo palestino - comienza a tener consecuencias en los servicios de transporte de Málaga.
Desde primeras horas de la mañana, los trenes de Cercanías han sufrido múltiples cancelaciones tanto en la línea C-1, que conecta Málaga con Fuengirola, como en la C-2, que une la capital con Álora. Según ha informado Renfe, varios trenes han sido suprimidos a lo largo del día en ambos sentidos.
Trenes cancelados
En la línea C-1 (Málaga Centro–Fuengirola), se han cancelado salidas desde Málaga Centro a las 07:50, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50 y 15:10, mientras que desde Fuengirola no han circulado los trenes de las 08:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00 y 14:40.
En la línea C-2 (Málaga Centro–Álora), también se han registrado varias incidencias. Los trenes con salida desde Málaga Centro a las 08:00, 12:40 y 14:40 han sido cancelados, así como los de Álora a las 08:53, 13:48 y 15:50. Desde Renfe recuerdan que estos ajustes se deben a la aplicación de los servicios mínimos decretados con motivo de la huelga.
Por el momento, no se registran incidencias en el Metro de Málaga ni en el transporte urbano, que mantienen su funcionamiento con total normalidad a lo largo de la jornada.
Servicios mínimos
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado un 75% de servicios mínimos en Cercanías durante las horas punta y un 50% durante el resto del día.
Los autobuses y el Metro de Málaga funcionarán al 50% respecto a un día normal.
