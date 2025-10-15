Septiembre sitúa de nuevo a Málaga entre las provincias con mayor subida anual de precios de España

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha registrado una bajada del 0,2% en el mes de septiembre en la provincia de Málaga, lo que no impide que la evolución anual de la inflación haya seguido subiendo y se sitúe actualmente en el 3,4%, su valor más alto desde el pasado febrero, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación general en Málaga encadena así cuatro meses al alza desde el mínimo que alcanzó en este 2025 en el mes de mayo (2,7%).

El incremento interanual de precios en Málaga sigue marcando en la provincia, además, uno de los ritmos más acusados de España, sólo superada ahora mismo por el 3,9% de Castellón y el 3,5% de Madrid, e igualada en esa tasa del 3,4% con Huesca y Salamanca.

En España, la media del IPC interanual es del 3%, tres décimas más que el mes anterior y también la tasa más alta desde febrero. El aumento de precios, se debe a la menor bajada de carburantes y lubricantes respecto a la registrada hace un año.

¿Dónde suben más los precios en Málaga?

La cesta de la compra (el grupo de 'Alimentos y bebidas no alcohólicas') bajó cuatro décimas en septiembre para una tasa interanual que se coloca en el 2,3%, semejante a la de agosto.

El mayor aumento de precios lo registra 'Vestido y calzado', cuyos precios aumenta un 3,2% en septiembre y un 8,2% interanual. 'Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles' bajan un 0,1% en el mes y mantiene un 7,4% de incremento interanual. Y el grupo de 'Restaurantes y hoteles' presenta una subida de precios del 0,4% en septiembre y un 4,5% respecto a hace un año, por citar algunos capítulos. En cuanto a las 'Bebidas alcohólicas y tabaco', la subida es del 0,4% mensual y del 4,3% anual.

En España, el grupo que más tiró al alza del IPC fue el del transporte, cuya tasa anual aumentó un punto, hasta el 2,2%, por un menor abaratamiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, seguido del de la vivienda, cuya tasa anual aumentó 1,1 puntos, hasta el 7,1%, por el descenso de los precios de la electricidad, que fue menor que en septiembre del año pasado.

El aceite de oliva sigue bajando

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 2,4% en septiembre, una décima más que el mes anterior, aunque destaca el encarecimiento de productos como el café (19,9%), los huevos (17,9 ) y la carne de vacuno (16,5 %), frente al abaratamiento del aceite de oliva, un 43%. Este producto se redujo un 1,8% entre septiembre y agosto, pero desde enero de 2021 aún acumula un aumento del 49,6 %, detalla el INE.

Lineales de aceite de oliva en un supermercado. / L. O.

De la cesta de la compra también subieron en tasa interanual otros aceites comestibles (18,2 %), el chocolate (15,6 %), la carne de ovino y caprino (9 %), los despojos comestibles (8,2 %), las legumbres y hortalizas frescas (8 %) y el pescado fresco o refrigerado (7,9 %).

Por contra, bajaron el azúcar, un 17,4%; las patatas, un 4,5%; otros productos a base de cereales, un 3,5%; y el yogur, un 2,9%.

Dejando a un lado el ámbito alimenticio, las mayores subidas fueron las de la recogida de basura (30,3%), el transporte combinado de pasajeros (26,7%) y la joyería y bisutería (23,3 %).

En el extremo contrario, las mayores bajadas las registraron los equipos audiovisuales, un 6,8 %; los equipos de telefonía móvil, un 6,6 %; y los ordenadores personales, un 6,5%.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado en un comunicado que la evolución de la inflación interanual se explica principalmente por los efectos base en carburantes y, en menor medida, en electricidad, y destaca que la subyacente se mantuvo "en la senda de moderación hacia el objetivo del Banco Central Europeo".