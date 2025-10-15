La lógica de trasladar el Paseo de España

Fue el general Franco el que con tanta intensidad se apropió de la idea de España que, todavía hoy, medio siglo después de su muerte, una parte de los españoles tiene aún alergia a la palabra ‘España’ y a su bandera, por considerarlas unidas a la pasada dictadura.

En la misma línea de apropiación indebida, los nacionalistas catalanes y vascos han logrado hacerse en exclusiva con los símbolos y celebraciones de todos sus paisanos; sin que se hayan producido procesos alérgicos de calado, por eso de que no se ha llevado a cabo bajo una dictadura.

Y no sólo eso, también han conseguido que reclamaciones tan retrógradas como el ‘derecho fiscal de pernada’ tengan la comprensión y la simpatía de quienes asocian el insolidario y clasista nacionalismo periférico con el antifranquismo y la modernidad.

Con estos mimbres políticos, la propuesta hace unos días del periodista malagueño Antonio Márquez de trasladar de sitio el ignoto Paseo de España suena a osadía, pese a que tenga toda la lógica del mundo.

Lo cierto es que, si se hiciera una encuesta en el Ayuntamiento sobre dónde se encuentra el Paseo de España, es muy probable que la mayoría del personal y de los concejales lo ignorase.

Antonio Márquez, la semana pasada en el Paseo de España del Parque, sin rótulos identificativos. / A.V.

Es lo lógico, puesto que hace años que este paseo, inaugurado en el Parque de Málaga en 1969, no tiene ni letrero municipal.

Y como la calle España, en El Palo, hace referencia al apellido España, nos encontramos con que Málaga es de las pocas ciudades españoles importantes que no tiene un rincón dedicado a nuestro país.

La proposición de Antonio Márquez es de lo más lógica: que el Paseo de España tenga más presencia trasladándolo a la actual avenida de Cervantes.

Tres Cervantes

Hay que recordar que, a pocos metros, en el vecino barrio de La Malagueta, se encuentra la calle Cervantes, y que contamos con el Teatro Cervantes; en suma, que don Miguel está más que bien representando.

Tiene toda su lógica que el Paseo de España sea aquel en el que se encuentran tres edificios institucionales de importancia como el Rectorado de la UMA, el Ayuntamiento y el Banco de España.

Sensata y bonita es la propuesta, pero lo verdaderamente milagroso -y quién sabe si el comienzo del fin de la alargada sombra de Franco- sería que todos los grupos políticos la apoyaran. Está por ver si algunos se quitarán de una vez el inaudito complejo de ser españoles de España.