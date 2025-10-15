Sale a concurso la venta de cuatro parcelas en Málaga para construir 270 viviendas libres

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha sacado a concurso la enajenación, por procedimiento abierto a la oferta económica más ventajosa, de cuatro parcelas de propiedad municipal para la construcción de un total de 272 nuevas viviendas libres. Dos de ellas se ubican en el distrito de Churriana, otra en Campanillas y la última en el Puerto de la Torre.

En el caso de las que se localizan en Churriana son la R.5 del PA-CH.2 'SUP-CH.2 Retiro Sur', ubicada en calle Túnez, 5; y la R.6 del PA-CH.2 'SUP-CH.2 Retiro Sur' ubicada en calle Guinea, 2. El precio de salida de la primera es de 4.549.050,84 euros (IVA no incluido) y el de la segunda de 7.915.225 euros (IVA no incluido), ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La R.5 tiene una superficie de 5.160,58 m2 y una edificabilidad de 5.718,48 metros cuadrados para un máximo de 71 viviendas. Por su parte, la R.6 cuenta con una superficie de 8.714,50 metros cuadrados, una edificabilidad de 9.950 metros cuadrados para un máximo de 124 viviendas.

En el caso del suelo que sale a la venta en Campanillas, se trata de la parcela M2.1 del PAM-CA-1 (97) 'PERI-CA.1 Campanillas I' que tiene una superficie de 1.921,34 m2 y una edificabilidad de 6.244,54 metros cuadrados para un máximo de 55 viviendas. Su importe base de licitación se ha fijado en 3.849.196,90 euros (IVA no incluido).

Por último, el suelo del Puerto de la Torre es el ubicado en calle Centauro, 12 (la parcela b7 del PA-PT.8 (97) 'SUP-PT.2 Cañaveral'). Su superficie es de 3.025,80 m2 y su edificabilidad es de 2.317,27 metros cuadrados para un máximo de 22 viviendas. El precio base de licitación se ha marcado en 2.028.051,53 euros (IVA no incluido). Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de noviembre.