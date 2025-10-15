El PP acusa al Gobierno de "castigar" a un centenar de agricultores de Málaga con multas por exigir mejoras para el campo

El secretario general del PP de Málaga y presidente del PP de la localidad malagueña de Antequera, José Ramón Carmona, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez "castiga a un centenar de agricultores malagueños con multas de entre 800 y hasta 2.000 euros por salir a la calle a exigir mejoras para el campo, mientras privilegia a activistas radicales afines al Ejecutivo de PSOE y Sumar".

A través de una nota, Carmona ha criticado que la Subdelegación del Gobierno en Málaga "diera orden de perseguir a los productores locales, en su mayoría de la comarca de Antequera, que legítimamente se manifestaron el pasado 6 de febrero de 2024" y que, ha apuntado, han recibido una citación judicial para asistir a declarar a finales de este mes de octubre.

Ha afirmado que "esto pasa ya de castaño oscuro" y ha contrapuesto "esta mano dura con la renuncia del Ejecutivo a cobrar el avión a los repatriados de la denominada 'Flotilla de la paz'". "¿Acaso los agricultores no tienen derecho a reclamar una PAC justa o precios que superen los cada vez más altos costes de producción?", ha cuestionado.

El secretario general del PP de Málaga y presidente del PP de la localidad malagueña de Antequera, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. / PP MÁLAGA

Al respecto, el dirigente 'popular' ha advertido del "trato discriminatorio que esto supone frente a los indultos y la amnistía para los golpistas catalanes que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 por mero interés político de Sánchez para seguir en el sillón".

Así, ha preguntado al Gobierno y a los socialistas malagueños "por qué se persigue así a los agricultores que salieron a la calle legítimamente para defender el campo andaluz y español" y ha censurado "la mano política que trata de acallar a nuestro sector primario".

"Denuncio que había una orden de la Subdelegación del Gobierno en Málaga para impedir estas reclamaciones y perseguir a sus manifestantes", ha insistido Carmona, quien ha subrayado el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque ha incidido en que "ya no hablamos de multas, hablamos de una citación judicial para agricultores que pedían mejoras justas para el sector".

"Estamos hartos de que los palos siempre vayan para los mismos o, ¿es que sólo tienen derecho a manifestarse aquellos que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez?", ha añadido, por lo que ha pedido al Ejecutivo que proteja a un sector "que nos da de comer y que garantiza nuestra soberanía alimentaria, como ya demostró durante la pandemia, no permitiendo que hubiera desabastecimiento de alimentos".

Por último, Carmona ha reiterado el apoyo del PP de Málaga y de Antequera a todos los agricultores que han sido multados y denunciados y que "tendrán que dar explicaciones en un juzgado en los próximos días por la defensa legítima del campo malagueño y el campo andaluz", ha concluido.