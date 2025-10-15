La patronal andaluza dice que subir las cuotas es «un nudo en el cuello» a los autónomos

El presidente de la patronal andaluza CEA, Javier González de Lara, expresó el martes su rechazo a la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de subir las cuotas para los autónomos en 2026, que supone «añadirle un nudo en el cuello a muchísimos» trabajadores que «no van a poder hacer frente a esos costes».

En declaraciones a los periodistas, González de Lara señaló que esta propuesta «no deja de ser otro aldabonazo más», y «otro golpe del acoso permanente» que, a su juicio, sufren las empresas, sobre todo los autónomos, microempresas y pymes.

El también vicepresidente de la estatal CEOE aseguró que existe un «afán de hostigamiento a la propia rentabilidad de las empresas», y recordó que hace poco han tenido que «superar» la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de la jornada laboral de 37 horas y media.

A ello se ha sumado la «siguiente ocurrencia» del Ejecutivo con el proyecto de decreto para modificar el Estatuto de los Trabajadores en materia de regulación horaria digital, que tendrá «un coste importante» para las empresas.

«Cada día surge alguna sugerencia que no está pactada dentro de las mesas de diálogo social», y «la última» es el incremento de las cotizaciones sociales para los autónomos, criticó el presidente de la CEA.

Postura contraria

Tras insistir en que se trata de «cifras muy relevantes», advirtió de que la organización mayoritaria de autónomos, ATA, y la patronal andaluza mostrarán su oposición a esta propuesta porque «lo que hace seguramente es añadirle un nudo en el cuello a muchísimos autónomos, que no van a poder hacer frente a esos costes».

Los empresarios se quejan de que están «sufriendo permanentemente un acoso fiscal, social» relativo a los costes empresariales, por lo que reclaman «mayor sensibilidad» para el pequeño y mediano empresario, que afronta cada día «más dificultades».

González de Lara indicó que estas cuestiones deben abordarse en las mesas de diálogo social y lamentó que el Gobierno realice «un nuevo anuncio» a través de los medios de comunicación, que convierte a los empresarios en los «reaccionarios».

«Suelto una idea descabellada, como aquella de que las empresas de más de 250 trabajadores tengan que explicar y atender a sus clientes en catalán para que salgamos los empresarios como los malos, los pérfidos, que no estamos de acuerdos con propuestas», refirió.

A este respecto, el líder empresarial dijo que están «cansados de ocurrencias» y que estarán en desacuerdo con todas aquellas que supongan una subida de los costes de las empresas.