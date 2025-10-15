Estos son los servicios mínimos en autobús, trenes y metro de Málaga por la huelga general

Málaga es una de la ciudades que se unen a la huelga general convocada este miércoles 15 de octubre en apoyo a Palestina.

Movilizaciones que llaman al paro parcial y general. Como consecuencia, se han establecido servicios mínimos en el transporte urbano y ferroviario.

Transporte ferroviario

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado un 75% de servicios mínimos en Cercanías durante las horas punta y un 50% durante el resto del día.

Para los trenes de Media Distancia se garantiza una media del 65% del servicio habitual, mientras que en los trenes de Alta Velocidad (AVE) y Larga Distancia se prestará el 73% de los trayectos habituales.

En los servicios de cercanías, media y larga distancia, así como en el transporte metropolitano por ferrocarril, se mantendrá el 50% del servicio en condiciones normales. En los casos donde existan alternativas de transporte, la cobertura podrá reducirse hasta el 10%.

Transporte urbano e interurbano

Los autobuses y el Metro de Málaga funcionarán al 50% respecto a un día normal. Durante las horas punta —de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00— se garantizará la mitad de los servicios habituales, mientras que en el resto del día se mantendrá al menos un autobús o tranvía por línea.

Estos servicios mínimos estarán vigentes desde las 00:00 hasta las 24:00 horas del 15 de octubre.

Otros servicios esenciales

Los servicios mínimos también afectarán al 112, al suministro y saneamiento de agua, a la recogida y tratamiento de residuos sólidos, y al personal laboral de la Junta en funciones de vigilancia y seguridad.

Se incluyen, además, los centros para personas mayores, con discapacidad, menores y drogodependientes, así como el personal de corporaciones locales, centros educativos, empresas de soporte informático y telecomunicaciones, y las concesionarias de transporte urbano e interurbano.

¿Por qué hay huelga si ya hay acuerdo?

Los sindicatos argumentan que los recientes acuerdos aún no garantizan una paz duradera ni condiciones justas para la población palestina. Reclaman, entre otros, que el alto el fuego sea permanente y verificable, que se asegure el acceso inmediato de ayuda humanitaria y que la reconstrucción de Gaza se centre en las necesidades de su pueblo, evitando la especulación extranjera.

Desde CCOO y UGT exigen que el control de Gaza por parte del Estado Palestino se establezca en un marco temporal concreto y que se retiren de inmediato las tropas israelíes de todos los territorios palestinos, incluidos los asentamientos ilegales.

Desde la CGT ven el acuerdo de paz como fruto de una coacción, "bajo la amenaza de arrasar impunemente el pueblo palestino". Y llaman a los trabajadores a movilizarse, ya que "Israel ya se ha saltado otros acuerdos de alto al fuego y en este no se reúnen las condiciones necesarias para pensar que será diferente".