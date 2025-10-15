Trasladan a la Junta la asfixia del campo en Málaga por la falta de mano de obra

Responsables autonómicos en la provincia convocaron este martes en Málaga a representantes de las distintas organizaciones agrarias y ganaderas, al objeto de analizar asuntos de interés general como el frente común que se ha constituido ante la nueva Política Agraria Común (PAC) que ahora propone Europa. Pero en dicho encuentro también se pusieron sobre la mesa cuestiones que este año mantienen en jaque a los productores, de manera generalizada, como es la falta de mano de obra en el campo.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, subrayaron entre otros aspectos las últimas ayudas destinadas al sector por un montante conjunto de 12 millones de euros. En las mismas se incluyen la modernización de maquinaria agrícola y las relativas a la preservación del relevo generacional en agricultura.

El presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido, relató tras el encuentro que los expedientes tramitados en virtud de las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores no llegan ni al centenar en la provincia y que su organización es la que ha gestionado la mayoría. «Hemos manifestado nuestro interés en que se agilicen esas solicitudes y también la posibilidad de que podamos colaborar estrechamente con organizaciones como Cruz Roja, encargadas de cooperar en la gestión de los migrantes que están llegando a nuestra provincia, de forma que podamos dar respuesta a las vacantes laborales que tenemos actualmente», indicó el propio Bellido.

A la reunión también asistieron el secretario general de Agricultura, José María Bergillos; el secretario provincial en Málaga de COAG, Antonio Rodríguez; el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso; o el gerente de las Cooperativas Agroalimentarias de Málaga, Carlos Cintas.

Francisco Moscoso abundó en la problemática laboral en los siguientes términos: «Lo principal es constituir en Málaga la mesa de flujos migratorios. Hay que explicar las cosas bien y tenemos en nuestras manos la posibilidad de que la provincia sea pionera en la contratación en origen. Porque nuestros jóvenes van a seguir optando por puestos de trabajo para todo el año frente a un sector agrario que en ocasiones sólo les garantiza empleo para periodos de dos a tres meses».

Patricia Navarro manifestó durante el encuentro el compromiso del Ejecutivo liderado por Juanma Moreno para «escuchar al sector» primario. Y argumentó que sólo en la provincia malagueña se generaron exportaciones agro por importe de casi 1.000 millones de euros durante el primer cuatrimestre de este año.

Compromiso de la Junta

Y acerca de la nueva PAC, la delegada del Gobierno andaluz reiteró la preocupación suya y de sus compañeros, que está «al mismo nivel» que la del propio sector. Alegó así el compromiso de la Junta por «defender con uñas y dientes los intereses de los agricultores y ganaderos allí donde corresponda». En este sentido, con el Ejecutivo central también movilizado, el campo español prevé celebrar durante los próximos meses distintas acciones en Bruselas.

La delegada de la Junta en Málaga criticó de manera específica que el marco financiero plurianual 2028-2034 que se ha presentado prevé un recorte en la financiación para el campo andaluz de entre un 20 y un 40%.

«No sólo cambia la fórmula de financiar, también esa apuesta de Europa por el sector primario para generar una soberanía alimentaria que hoy puede estar en peligro», lamentó. Así se solicita al Gobierno central que bloquee dicho marco porque resulta «inasumible si queremos seguir manteniendo nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas como la gran despensa de Europa».