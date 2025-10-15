Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros

Una vez pase Halloween comenzará oficialmente la cuenta atrás para la Navidad. La temporada navideña invita a viajar a los lugares más mágicos de Europa.

Aunque la Navidad es sinónimo de Laponia, para los que su bolsillo no puede permitírselo existen opciones igual de inolvidables.

Se trata de los mercadillos navideños, que este año podrán visitarse de la mano de la aerolínea Vueling, que conecta Málaga con seis ciudades. Todo desde 21 euros por trayecto, entre noviembre y diciembre.

Mercados navideños en Europa

Durante estas fechas, Zúrich se transforma por completo, con luces y decoraciones que iluminan sus calles y plazas, creando un ambiente mágico y festivo. Entre los mercadillos que no puedes perderte se encuentran el Christ kindlimärt, Rapperswil, Werdmühleplatz y Heiliger Bimbam, cada uno con su propio encanto y propuestas únicas para disfrutar de la Navidad.

Mercado navideño en Zúrich / La Opinión

Vueling conecta Málaga con Zúrich con dos frecuencias semanales.

Un gofre caliente

El Winter Wonders de Bruselas es mucho más que un mercado, es un rincón mágico que reúne más de 250 casetas de madera en plazas como la Grand Place, la Rue de la Bourse o Place Sainte-Catherine. Luces, villancicos, belenes y un gran árbol iluminado convierten la ciudad en un paseo encantador y festivo.

Desde Málaga, Vueling ofrece tres frecuencias semanales hacia Bruselas en noviembre, y hasta 5 en diciembre.

Navidad entre canales

En invierno, Ámsterdam se transforma en un paisaje encantado, donde los canales se iluminan con miles de destellos durante el Amsterdam Light Festival.

Las plazas más emblemáticas, como Dam Square o Museumplein, acogen mercados navideños repletos de puestos de artesanía, dulces y patinaje sobre hielo. No faltan los clásicos neerlandeses como los poffertjes —pequeños pancakes esponjosos— o el oliebollen, un dulce típico de estas fechas.

Mercadillo navideño Ámsterdam / La Opinión

En noviembre, Vueling ofrece 9 frecuencias semanales con origen Málaga hacia Ámsterdam, y hasta 11 frecuencias en diciembre. Disponibles a partir de 25€ por trayecto.

Noël bajo la Torre Eiffel

En Navidad, París se viste de luz y elegancia. Los mercados navideños llenan plazas emblemáticas como La Défense o el Trocadéro, donde la silueta de la Torre Eiffel se alza sobre las casetas de madera adornadas con artesanía, vino caliente y delicias francesas.

Desde Málaga, cuenta con 16 frecuencias semanales en ambos meses.

Un Christmas Cracker

La Navidad en Londres es pura emoción y elegancia. Desde principios de noviembre, las calles se visten de gala con impresionantes iluminaciones, especialmente en Oxford Street, Regent Street o Covent Garden, donde los árboles gigantes y las guirnaldas crean un ambiente digno de película.

Además, no puedes dejar de visitar el famoso Winter Wonderland en Hyde Park, un parque temático navideño lleno de luces, puestos de comida, atracciones y espectáculos que hacen que la experiencia festiva sea aún más mágica.

Los viajeros de Vueling que partan desde Málaga cuentan con ocho frecuencias semanales e en noviembre, y hasta 19 en diciembre.

Vive la magia del Caga Tió

En España también se celebra la Navidad con su propio carácter. El mercado de Santa Llúcia, frente a la Catedral de la Barcelona, es uno de los más antiguos de Europa y ofrece figuras para el belén, decoración artesanal y el emblemático Caga Tió.

El mercado de Santa Llúcia / La Opinión

Además, la Fira de la Sagrada Família combina tradición y gastronomía en un entorno único. Esta ciudad es la mejor opción para quienes quieren vivir una Navidad mediterránea, cercana y llena de luz.

Con Vueling, ir a Barcelona desde Málaga ofrece entre cuatro y siete vuelos diarios en noviembre y diciembre de este año.