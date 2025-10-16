Medio Ambiente
Andalucía amplía la época de peligro alto de incendios forestales
Medidas como la prohibición de hacer barbacoas se mantienen hasta el 1 de noviembre
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció el miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, debido a las altas temperaturas, se amplía la época de peligro alto de incendios forestales en Andalucía, que estaba prevista que acabara ayer mismo, hasta el próximo 1 de noviembre.
Antonio Sanz recordó que «debemos seguir manteniendo la precaución en los espacios forestales con el objetivo de evitar situaciones negligentes o accidentales que provoquen un incendio forestal» y que «es responsabilidad de todos, no sólo de las administraciones, proteger el inmenso patrimonio forestal de Andalucía.
El consejero incidió en que con la ampliación de la época de peligro alto «por prudencia, responsabilidad y prevención» siguen prohibidas las barbacoas, aún en zonas habilitadas para tal fin (áreas recreativas); las quemas agrícolas y forestales; así como la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales y de influencia forestal, que son aquellos terrenos agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de los forestales.
Desde la Junta se hace un llamamiento a seguir manteniendo la precaución en los espacios forestales andaluces con el objetivo de evitar situaciones negligentes o accidentales que provoquen un incendio forestal. Sanz, que también es el director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, agradeció «la colaboración prestada por los ciudadanos durante el pasado verano», a los que pide que «sigan cooperando, llamando al 112».
