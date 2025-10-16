Antonio González, nuevo secretario general de UGT en Málaga con el 65% de los votos

El sindicalista Antonio González ha sido elegido este jueves nuevo secretario general de UGT en Málaga en sustitución de Soledad Ruiz que, tras cuatro años en el cargo, ha optado por no presentarse a la reelección. La candidatura de González, que ha sido la única que ha concurrido a la elección, ha recibido el respaldo del 65,15% de los delegados asistentes al 16 Congreso de UGT-Málaga, que se ha celebrado en el salón de actos del Instituto Andaluz del Deporte en Málaga capital. Al congreso estaban convocados 81 delegados en representación de las distintas áreas de la central y se ha contado una presencia de en torno al 91%, según ha explicado a este periódico fuentes sindicales.

UGT ha informado de que González, de 56 años de edad, es "una cara conocida" del sindicalismo en la provincia y una persona asidua a las tertulias de actualidad en programas de radio y televisión de Málaga y Andalucía.

Licenciado en Derecho y criminólogo, ejerció como abogado en la década de los noventa, actualmente es educador en la prisión de Alhaurín de la Torre, aunque lleva años dedicado en exclusiva a las labores sindicales. Ha asumido diferentes responsabilidades en UGT: secretario del sector de la Administración General del Estado y Postal, y posteriormente secretario de Política Sindical y Comunicación en UGT-Servicios Públicos Málaga.

A nivel nacional fue responsable de UGT-Prisiones en el periodo comprendido entre 2016 y finales de 2018. Ha sido también portavoz del sindicato en mesas de negociación del sector AGE en Función Pública, y portavoz en mesas delegadas de Ministerios como Juventud e Infancia, Inclusión y Seguridad Social, Consejo Superior de Investigaciones Científicas o Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El nuevo secretario general de UGT en Málaga, Antonio González. / L. O.

El nuevo secretario provincial de UGT lleva años impartiendo acciones formativas para el sindicato y para diferentes departamentos ministeriales. Es experto en normativa de Función Pública y Derecho Administrativo, así como técnicas de comunicación y habilidades sociales y de liderazgo.

Servicios públicos "fuertes y universales"

En su discurso de toma de posesión, González ha apostado por unos servicios públicos "fuertes y universales" y ha recordado que "no son un gasto, sino la mejor inversión en democracia, cohesión y futuro".

También ha destacado el papel de la negociación colectiva como "herramienta esencial para avanzar, reforzar derechos y abrir nuevas conquistas laborales". Además, ha recorado que la juventud trabajadora "necesita oportunidades, formación y estabilidad para construir un proyecto de vida y con posibilidad de acceso a una vivienda digna".

En clave interna, se ha marcado como objetivo recuperar el liderazgo sindical de UGT-Málaga en el sector servicios y apostar por una mayor presencia en el sector de la industria y de las nuevas tecnologías, "donde Málaga ya despunta desde hace tiempo".

González ha reclamado "innovación y sostenibilidad" para que el modelo de empresa sea "moderna, ágil y preparada ante los retos sociales y medioambientales del siglo XXI".

Presencia institucional

Al acto ha acudido el secretario General de UGT Andalucía, Óskar Martín, y representantes institucionales de las diferentes Administraciones. Entre ellos, ha asistido el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez, la vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, y el secretario provincial de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo.