Astilleros Nereo llevará al juzgado las obras del paseo marítimo de Pedregalejo

Los Astilleros Nereo tienen previsto denunciar ante los juzgados las obras municipales del nuevo paseo marítimo de Pedregalejo, ante lo que consideran una invasión del espacio concesional, además de que impiden el trabajo de los propios astilleros y contravienen lo que en 2022 dispuso el Ministerio para la Transición Ecológica, cuando validó el proyecto del nuevo paseo, con una lista de condicionantes.

Alfonso Sánchez-Guitard, responsable de Nereo, confirmó ayer a La Opinión que un notario acudirá para dar fe de la situación, antes de personarse en los juzgados, así como de dar parte de lo que considera graves irregularidades, a los ministerios de Transición Ecológica y de Cultura, así como a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

El responsable de los astilleros detalló que lo proyectado «directamente destroza la actividad del astillero». En este sentido, explicó que en la zona que Nereo tiene de varadero, delante de su recinto, hay previstas ocho palmeras y cuatro farolas, «lo que impide por completo la actividad; no nos dejan meter la madera ni sacar los barcos».

«En la ribera del mar»

Además, Alfonso Sánchez-Guitard también destacó que el proyecto plantea una red de aguas pluviales, con dos tapas de alcantarillas en este espacio, cuando «no se puede hacer en la ribera del mar, y en esta zona, la ribera del mar vigente es la del año 1962; que marca la ribera del mar por la fachada del restaurante Pez Tomillo».

A su juicio, «todo lo que están planteando ahí está fuera de las competencias del Ayuntamiento; es totalmente Dominio Público Marítimo-Terrestre». En relación con esto, también señaló que pedirá información sobre si el Consistorio cuenta con una concesión para esta actuación, «cuando no se ha revertido la concesión de Astilleros Nereo, por lo que estaríamos ante una concesión sobre una concesión».

Detalle del proyecto de paseo marítimo de Pedregalejo, en la parte que linda con Astilleros Nereo. / l.o.

Evitar «conflictos de intereses»

Por otra parte, el responsable de los astilleros de Pedregalejo también sostiene que estas obras municipales irían en contra de lo que dispuso el Ministerio para la Transición Ecológica, cuando en 2022 dio el visto bueno al proyecto.

En concreto, el ministerio indicaba que «se deberá comprobar la compatibilidad de las obras proyectadas con el alcance de la concesión otorgada a Astilleros Nereo, evitando posibles conflictos de intereses que pudieran confluir en este espacio».

Alfonso Sánchez-Guitard lamentó las dificultades para conocer el proyecto y la imposibilidad de alegar, y criticó que el proyecto se notificara «por Instagram».

Además, se preguntó cómo es posible que esta obra esté financiada con fondos europeos, cuando el proyecto, a su juicio, incumple la directiva europea sobre Protección del Mar.

Alfonso Sánchez-Guitard aprovechó para defender que la concesión del «astillero- varadero y del varadero» sigue en pie, dado que el título concesional se otorgó por el artículo 41 de la Ley de Puertos, por lo que no finalizaría, en principio, «hasta 2027». En este sentido, recordó que ningún organismo le ha informado de la retirada o finalización de la concesión, lo que prueba que continúa.

Por todo ello, calificó estas actuaciones proyectadas como «un atentado al Derecho a todos los niveles, en un contexto de acoso».

La sentencia del TSJA

Para el carpintero de ribera, las obras también chocan con la sentencia del TSJA, adelantada en julio por La Opinión, que paralizaba la declaración de BIC de los Baños del Carmen, mientras la Junta actualiza la protección de la Carpintería de Ribera de las playas de Pedregalejo, «para vincularla con las instalaciones marítimas de Astilleros Nereo», reza la sentencia.

Por otra parte, como remarca el propio Sánchez-Guitard, por la sentencia, «de manera cautelar, ahora mismo están protegidas tanto la actividad de la carpintería de ribera como el lugar de las instalaciones marítimas», un argumento más para denunciar la actuación municipal.