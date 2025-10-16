La cadena de supermercados Lidl abrirá en 2026 una nueva tienda en la avenida de Velázquez en Málaga

La cadena alemana de supermercados alemana Lidl está acometiendo desde hace algunas semanas las obras de un nuevo establecimiento en Málaga capital, que estará situado en el distrito Carretera de Cádiz. El nuevo Lidl abrirá concretamente en la avenida de Velázquez, en el gran local comercial ubicado en el edificio de viviendas que Vía Célere construyó en el solar que ocupaba el antiguo edificio de la Flex.

La apertura no tiene aún fecha exacta, aunque fuentes del sector señalan que se producirá "en los primeros meses de 2026". De entrada, la licencia municipal de obras contempla actuaciones para "la adecuación de local comercial para supermercados" y estipula como final de las mismas el 30 de enero de 2026. Los trabajos está siendo realizados por la empresa Kocsa Obrasy Servicios 2019 SL.

Presencia en Málaga y proyectos

En Málaga, Lidl cuenta con 33 supermercados repartidos por casi la totalidad de la provincia y más de 900 profesionales. La provincia concentra la mayor plantilla de empleados directos de Lidl en Andalucía. La última tienda que inauguró la cadena en la provincia fue en Benalmádena, que generó 30 puestos de trabajo.

Lidl ha seguido reforzando en este 2025 su Plan de Expansión en Andalucía con el anuncio de la previsión de apertura de siete nuevas tiendas en cuatro de las ocho provincias. En la provincia de Málaga se abrirá una tienda en el nuevo parque comercial de la zona oeste de Alhaurín de la Torre, entre Taralpe y Pinos de Alhaurín, cuya inaguración está prevista para estas próximas fechas. También hay otro proeycto de supermercado en Marbella.

El local de la avenida de Velázquez, en la zona de la Carretera de Cádiz en Málaga, en obras para acoger el nuevo Lidl. / L. O.

Futura tienda en Torre del Mar

Esta semana se ha sabido también que Lidl abrirá un nuevo supermercado en Vélez-Málaga, el primero en el núcleo de población de Torre del Mar. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha firmado un convenio con los titulares de la unidad de ejecución T-6 y la cadena alemana de alimentación para desbloquear el expediente urbanístico de una parcela situada entre la carrera de las Angustias y la calle Doctor Laureano Casquero, donde se construirá este establecimiento. Será su segundo supermercado en la capital de la Axarquía, donde ya cuenta con una tienda situada en la calle Juan Carlos I de Vélez-Málaga.

Con estas nuevas incorporaciones, Lidl incrementa su impacto económico y social en Andalucía, donde ya cuenta actualmente con 140 tiendas y tres plataformas logísticas estratégicas en Málaga, Dos Hermanas (Sevilla),y Escúzar (Granada), que hacen posible el suministro eficiente de sus productos y fortalecen su relación con proveedores locales.