El Caminito del Rey celebra sus diez años con un impacto económico de 64 millones de euros anuales

El Caminito del Rey está celebrando este 2025 los diez años transcurridos desde su reapertura en 2015, un periodo en el que ha generado un impacto económico que ya alcanza los 64 millones de euros anuales si se tienen en cuenta las cifras que arrojó en 2024. Y, precisamente, la historia de este enclave ha sido recorrida este jueves por la tarde en la Diputación de Málaga, con el preestreno del documental ‘El espíritu del Caminito’, que refleja “un éxito colectivo que ha servido para transformar toda la comarca y se ha convertido en un referente internacional”, según apuntó el presidente de la institución provincial, Francisco Salado.

Se trata de un largometraje documental, de 55 minutos de duración, realizado por la productora Andalucía Digital Multimedia con la participación de Canal Sur Radio y Televisión y con el apoyo de la Diputación de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y Caminito del Rey, y que se presentará a la próxima edición del Festival de Málaga.

Impacto en la comarca

Durante estos diez años, El Caminito del Rey ha recibido casi tres millones de visitantes, ha creado 685 empleos, han superado los 400 millones de euros de impacto económico total y solo en 2024 generó un impacto de 64 millones de euros: "Una obra que costó poco más de dos millones de euros genera 30 veces más cada año, no creo que haya muchas obras públicas con ese retorno”, reivindicó Salado para referirse a la repercusión que tiene en localidades como Álora, Antequera, Ardales, Campillos, Carratraca y Valle de Abdalajís. .

Además, en los municipios del entorno del Caminito se ha producido un notable crecimiento del número de alojamientos (hoteles, apartamentos, casas rurales o campings), que se han cuadruplicado y han pasado de 210 a 893. Y el número de plazas para alojarse se ha duplicado desde las 4.204 que había en 2015 hasta las 8.160 actuales.

En los pueblos de la zona, el número de habitantes ha crecido un 1,2%; el número de empresas ha aumentado un 24%; las afiliaciones de la Seguridad Social se han incrementado en un 15,6%; y la tasa de desempleo ha bajado un 11%.

'El espíritu del Caminito'

El documental ha sido titulado ‘El espíritu del Caminito’ y se adentra la historia de este paraje desde 1901, cuando arriesgados marineros se colgaban en el vacío para construir el camino, hasta su restauración en 2015. Para relatarlo, se mezclan entrevistas, imágenes inéditas y recreaciones animadas de relatos históricos con la modernidad de una obra de ingeniería como la actual. Si se siguen las palabras de su director, Ángel Tirado, ‘El espíritu del Caminito’ "no solo es un documental sobre un lugar, es una celebración de las historias humanas que lo hacen eterno: desde los aventureros que arriesgaron su vida cruzando el camino en ruinas hasta las autoridades y los residentes locales que vieron renacer su comunidad". "Cada personaje aporta una pieza clave a esta historia de superación, ingenio y perseverancia”, añadió.

La puesta de largo de este trabajo audiovisual, celebrada en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación, también contó con la presencia del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; de alcaldes del entorno del Caminito y de otros municipios de la provincia; del director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado; del expresidente de la Diputación Elías Bendodo; de la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro; y de miembros del equipo que ha producido el documental.

Juande Mellado, Arturo Bernal, Francisco Salado y Elías Bendodo, en el preestreno del documental. / Alex Zea

"Colaboración institucional"

Precisamente, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, destacó que "el título del documental refleja el clima de diálogo, entendimiento y colaboración institucional que hubo para ponerlo en marcha".

“El Caminito es un caso único, digno de estudio, porque lo que parecía un proyecto imposible lo hicimos realidad gracias al liderazgo y financiación de la Diputación, pero poniendo de acuerdo a cuatro ayuntamientos, a la Junta y al Gobierno de España a pesar del distinto color político. Todo el mundo actuó con generosidad, con afán constructivo, sin poner piedras, nunca mejor dicho, en el camino”, subrayó Salado.

Y, en este sentido, felicitó a "Elías Bendodo, que como presidente de la Diputación lideró el proyecto; a los alcaldes de entonces y de ahora de los cuatro municipios afectados (Ardales, Antequera, Álora y Valle de Abdalajís); al arquitecto Luis Machuca y a funcionarios y técnicos de la Diputación que han trabajado y trabajan para mejorar el Caminito; a la constructora Sando por realizar una obra excelente; y a esta propia empresa y a Hermanos Campano por la gestión del Caminito durante estos años". A su vez, recordó a "dos personas que fueron fundamentales en la Diputación para sacar adelante este proyecto: Ignacio Mena y Juan Ramón Casero".

Precisamente, Elías Bendodo -que estuvo presente en el acto presentado por Teodoro León Gross- resaltó que "es posible y es deseable el entendimiento entre distintos partidos e instituciones". "Así se forjó el 'Espíritu del Caminito', un proyecto ilusionante que queda recogido en este documental, el 'espíritu del Caminito' y esa capacidad de consenso es hoy más necesaria que nunca en España, si esa capacidad de consenso que lo hizo posible se trasladara a la política nacional, a España le iría mucho mejor", señaló el dirigente del PP y diputado nacional por Málaga. A su vez, explicó que "la Diputación coordinó el trabajo de otras instituciones y de muchísima gente que puso empeño e ilusión en lo que hoy es una realidad, y se ha convertido en una gran marca para Málaga".

A su vez, el consejero Arturo Bernal echó la vista atrás y rememoró que "hace diez años, este proyecto nos daba ciertamente vértigo" y "hoy podemos estar celebrando un recurso del turismo de naturaleza que ha hecho una palanca de transformación en toda la comarca, como ningún otro". "Estamos ante uno de los principales argumentos turísticos de Andalucía, y de España también, los datos han sido clarificadores y rotundos", manifestó Bernal.

Por su parte, Juande Mellado expuso que "este documental financiado por Canal Sur es una joya audiovisual, porque se usa la inteligencia artificial para recrear escenas del pasado, en concreto del año 1921 cuando el rey Alfonso XIII lo inauguró, y también se cuenta el recorrido de toda la obra y lo que ha supuesto para dinamizar la comarca del Guadalhorce". "Es un producto muy interesante, muy bonito, que habla de uno de los proyectos turísticos más importantes de Andalucía", afirmó.