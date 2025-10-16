Cómic-Con Málaga: ¿Qué falló? Promálaga da explicaciones este viernes

El Consejo de Administración de Promálaga se reunirá este viernes en una convocatoria extraordinaria en cuyo orden del día solo figura un solo asunto: la Cómic-Con y los problemas de organización que se evidenciaron durante el fin de semana del macroevento friki.

Según ha informado el PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, el consejo se convoca a petición de este grupo municipal, que exige información sobre la gestión del evento, el impacto que ha tenido finalmente en la ciudad así como las medidas que se han adoptado para "depurar responsabilidades".

El debate se centrará en un primer punto en el que se indica que será el presidente de Promálaga, que es el propio alcalde Francisco de la Torre, el que aportará "información detallada y explicaciones" sobre la organización, la gestión, los contratos adjudicados así como los "resultados" de la San Diego Cómic-Con de Málaga, que vivió un claro éxito de asistencia pero que, por otro lado, desbordó las previsiones y la logística desplegada.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la inauguración de la San Diego Comic-Con Málaga. / Álex Zea

En esas explicaciones se detalla que se incluirá la "valoración económica, operativa y de impacto para la ciudad" además de las medidas "adoptadas o previstas" para "depurar responsabilidades y evitar la repetición de incidencias de esta naturaleza", tal y como se extrae textualmente del orden del día.

A la espera de un balance

Tres semanas después de la celebración de la Cómic-Con, la organización no ha hecho público ningún balance ni ha convocado una rueda de prensa como De la Torre avanzó que podría suceder. "Creo que también la propia organización hará una rueda de prensa, le hemos animado a que lo haga", aseguró a los medios de comunicación.

Entonces el alcalde ya reconoció que era "evidente" que se necesitaba una "reflexión" en cuanto a la gestión de la Cómic-Con, en especial, para evitar las colas "largas y excesivas" que se produjeron.