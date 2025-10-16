Los casos de hepatitis víricas aumentan un 54% en Málaga en un año: “Pueden evolucionar hacia una cirrosis o cáncer de hígado”

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser provocada por diferentes causas, como virus, procesos inmunológicos o tóxicos como el alcohol o medicamentos. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, durante el año 2024 se notificaron en la provincia de Málaga un total de 226 casos de hepatitis víricas, lo que supone un 53,7% más que en 2023.

Existen cinco tipos principales de hepatitis víricas: A, B, C, D y E. Los tratamientos varían según la causa y la tipología, que pueden presentarse de forma aguda —y resolverse por completo— o cronificarse.

El problema de las hepatitis agudas, como señala el doctor Raúl Andrade, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Clínico, es su carácter silencioso, ya que la mayoría de los casos pasan desapercibidos porque producen muy poca sintomatología, lo que dificulta su detección y favorece su transmisión a otras personas.

Síntomas

“Las hepatitis que vemos sintomáticas, que se diagnostican porque el sujeto tiene síntomas evidentes, son un porcentaje pequeño del total de las hepatitis. La mayoría pasan desapercibidas y luego lo descubrimos porque tienen anticuerpos”, explica el doctor Andrade.

En aquellos casos que sí presentan síntomas, los pacientes pueden sentir desde falta de apetito hasta náuseas, vómitos, dolor abdominal, aversión al tabaco en fumadores, orina oscura o elevación de la bilirrubina, que provoca que la piel o la esclerótica de los ojos adopte un color amarillo.

Consecuencias

Asimismo, el especialista advierte que, si no se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, la hepatitis puede desencadenar complicaciones graves como daños hepáticos severos, cirrosis o incluso cáncer de hígado. Es el caso, sobre todo, de la hepatitis C, que se vuelve crónica en aproximadamente el 80% de los afectados. “Si no se tratan, pueden evolucionar hacia una cirrosis o cáncer de hígado”, subraya.

En Málaga, este incremento de las hepatitis se debe principalmente a un aumento de los casos de hepatitis A y C, que son las que actualmente generan mayor preocupación. De hecho, a finales de 2024, el Ministerio de Sanidad informó de que los casos de hepatitis A habían crecido un 166% con respecto al año anterior y pidió reforzar la vigilancia de esta enfermedad.

Según los datos del Servicio de Vigilancia de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud, en el año 2024 en la provincia de Málaga se notificaron 41 casos de hepatitis A, frente a los 15 que hubo en 2023, lo que supone que prácticamente se han triplicado en un año. La hepatitis C también aumentó un 57,6%, al pasar de los 92 casos a los 145. En cuanto a la hepatitis B, se registraron 26 casos (30 en 2023), dos de hepatitis D (ninguno el año anterior) y 12 casos de hepatitis E (10 en 2023).

Hepatitis A

La hepatitis A se transmite por vía fecal-oral, es decir, a través del consumo de agua o alimentos contaminados con heces de una persona infectada. Por ello, como recuerda el doctor Andrade, al viajar a países con sistemas sanitarios más deficientes se recomienda no beber agua sin embotellar ni consumir verduras crudas. No obstante, la hepatitis A también puede transmitirse a través de hombres que practican sexo con hombres (HSH), que es la causa que se relaciona con el incremento de casos registrados en Málaga y el resto del país.

“En nuestro medio, y en otros países occidentales donde se tiene un buen sistema sanitario, los brotes ocurren por las prácticas de hombres que tienen sexo con otros hombres, las cuales favorecen la transmisión”, apunta el doctor Andrade. “Hay personas que tienen muchos contactos sexuales distintos y en zonas como las saunas, por ejemplo, ocurren brotes de hepatitis A”, añade el especialista, que confirma que este fenómeno se ha detectado también en Málaga, así como en otras ciudades andaluzas.

Hepatitis C

En cuanto al aumento de los casos de hepatitis C —que se transmiten a través de la sangre o fluidos corporales similares—, este se asocia a prácticas de riesgo como el chemsex, una tendencia que combina el uso de drogas recreativas para prolongar la duración y las sensaciones de las relaciones sexuales.

Tratamiento hepatitis C / L.O.

“Aunque es una enfermedad que está desapareciendo gracias a los tratamientos que se incorporaron hace algunos años, todavía quedan pacientes que son reservorios de estos virus porque se reinfectan”, señala el doctor Andrade. “Por ejemplo, los pacientes que siguen siendo consumidores activos de drogas, sobre todo por vía parenteral, o quienes participan en prácticas como el chemsex”, agrega el doctor Andrade, que aclara que la hepatitis C no se trasmiten tanto por las propias relaciones sexuales en sí, como sería el caso de la hepatitis B, sino a través del uso compartido de jeringuillas u otros instrumentos para autoadministrarse drogas.

“Fenómenos como el del chemsex está produciendo un incremento del número de casos y brotes de hepatitis C”, destaca el profesional, que precisa que en el contexto del chemsex se combina con frecuencia el consumo de drogas por vía parenteral y las relaciones sexuales entre hombres.

“Efectivamente, se están produciendo estos brotes de hepatitis A y C, sobre todo en relación con ese tipo de prácticas”, concluye el doctor Andrade. El especialista insiste en la importancia de que la población conozca los mecanismos de transmisión de estas enfermedades y el riesgo al que se exponen con determinadas prácticas, sobre todo, si no se emplean medidas de protección.