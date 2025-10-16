CCOO condena el accidente laboral mortal en Alcaucín: "Las medidas de seguridad pueden salvar vidas"

CCOO Málaga ha mostrado condolencias y repulsa tras el accidente laboral ocurrido este pasado miércoles en el municipio malagueño de Alcaucín, que dejó a un fallecido de 25 años.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cublillo, al respecto, ha manifestado al conjunto de las empresas que las medidas de seguridad que tienen que poner en marcha "pueden salvar vidas, pueden proteger al trabajador".

"Nadie quiere que muera una persona, pero cuando una persona se mete en una zanja de tres metros de profundidad con apenas 50 centímetros de ancho, estamos sepultando en vida a una persona. No es posible que esto siga ocurriendo en nuestra provincia, en Andalucía", ha agregado.

Ha recordado que el año pasado, 2024, "fallecieron 19 personas por aplastamiento en zanjas. Este año, y no ha terminado, ya van 22 personas. Las empresas tienen que valorar la vida y ser sensibles con la pena y el sufrimiento que estas situaciones producen".

"La ley de prevención de riesgos laborales, evaluar los riesgos, poner la planificación encima de la mesa, evitar que ocurran estos accidentes, evitar que una persona joven pierda la vida. En su inicio, en su juventud, no puede ocurrir que sean las personas las que pierdan la vida por falta de medidas de seguridad", ha concluido.

El siniestro tuvo lugar en una obra de una casa ubicada cerca del punto limpio del municipio, según informó el sistema Emergencias 112 Andalucía. A las 11.00 horas, el teléfono 112 recibió una llamada de socorro que alertaba de un hombre atrapado tras caerle encima una montaña de tierra.

Desde la sala coordinadora se activó, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que indicó que el varón herido se encontraba en una zanja.

Los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso. Desde el 112 se informó del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.