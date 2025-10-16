Investigadores de Málaga mejoran el diagnóstico de alergia a la penicilina con un test de dosis única

Tener un falso diagnóstico de alergia a la penicilina es más frecuente de lo que se piensa. Así lo ha demostrado un equipo de investigadores de Málaga del grupo de ‘Enfermedades Alérgicas a Fármacos y Alérgenos’ de Ibima Plataforma Bionand, que ha evidenciado que 9 de cada 10 pacientes “etiquetados” como alérgicos a la penicilina en realidad no lo son y, por lo tanto, pueden volver a recibir este antibiótico de primera línea sin sufrir reacciones adversas.

Este descubrimiento ha sido posible gracias a un test de provocación oral directo y con dosis única de penicilina, que ha demostrado que permite “desetiquetar” de forma rápida y segura a la mayoría de estos pacientes adultos de bajo riesgo. Además, lo hace sin pruebas cutáneas previas y con tan solo 48 horas de observación, lo que acelera el diagnóstico y reduce costes.

Detrás de este avance, que mejora significativamente el diagnóstico de alergia a la penicilina, se encuentran profesionales del Hospital Regional, Ibima y la Universidad de Málaga (UMA).

En concreto, el artículo científico ha contado con la participación de María José Torres, jefa del servicio de Alergología del Regional, Marina Labella, Julia Rodríguez de Guzmán y Patricia Díez-Echave, así como María Salas, Rubén Fernández-Santamaría, Inmaculada Doña y Cristobalina Mayorga.

Contraindicación errónea

Según destacan desde Ibima, se trata de un hito relevante porque “libera” a estas personas de una contraindicación errónea que condicionaba y limitaba sus tratamientos futuros, ya que debían de recurrir a alternativas más costosas o menos efectivas. No obstante, de esta manera han recuperado la posibilidad de prescribir penicilina, que es un antibiótico de primera elección frente a muchas infecciones, y se evitan alternativas más costosas o menos efectivas.

“Con este test directo, no solo damos respuesta individualizada a cada paciente, sino que optimizamos el uso de recursos y reducimos el riesgo de recurrencia de resistencias bacterianas”, explica la doctora Torres.

Beneficios

Otro de los grandes beneficios de este nuevo protocolo, desarrollado por Ibima y el Hospital Regional, es el gran ahorro de tiempo y dinero que supone tanto para los pacientes como al sistema sanitario. “Al prescindir de las pruebas cutáneas preliminares, que, por otro lado, no tienen una sensibilidad elevada en este tipo de reacciones no inmediatas a penicilinas, el diagnóstico se cierra en menos de 48 horas y en una sola visita, lo que minimiza estancias hospitalarias y costes asociados”, subrayan desde el instituto de investigación malagueño.

Asimismo, señalan que este enfoque “ágil y eficiente” marca un “antes y un después” en la gestión clínica de las alergias medicamentosas, puesto que, actualmente, los protocolos convencionales pueden prolongarse durante días o hasta semanas.

Más de 200 pacientes estudiados

En cuanto al estudio, consistió en reclutar de forma prospectiva —entre enero de 2023 y febrero de 2024— a 269 pacientes adultos que tenían la etiqueta de alergia a la penicilina y un perfil de bajo riesgo, ya fuera por reacciones cutáneas no inmediatas leves o por antecedentes “desconocidos” de alergia infantil.

A todos ellos se les administró directamente una dosis única por vía oral del antibiótico sospechoso (la penicilina), sin pasar por pruebas cutáneas previas. Después, fueron monitorizados durante 60 minutos en el hospital y 48 horas en su domicilio. Si no surgía ninguna reacción, se completaba un curso de dos días en el domicilio.

Según detallan desde Ibima, los resultados fueron concluyentes y evidenciaron que el 94,1% de los participantes (253 de 269) toleró la dosis sin ningún tipo de reacción, por lo que quedaron “desetiquetados” como alérgicos. Por otro lado, tan solo 16 pacientes (5,9 %) presentaron un exantema cutáneo leve (erupción con picor), que remitió con antihistamínicos y sin precisar ingreso hospitalario. Ningún caso derivó en complicaciones graves ni requirió intervención de urgencias.

Un método seguro y eficaz

Por todo ello, desde el instituto de investigación malagueño concluyen que este diseño de test directo de dosis única “confirma su seguridad y eficacia” en adultos europeos de bajo riesgo, simplificando el proceso de diagnóstico y evitando protocolos prolongados o múltiples visitas.

“Con este protocolo, reducimos el ‘sobrediagnóstico’ de alergia a penicilina y mejoramos la elección de antibióticos, contribuyendo así a un uso más racional y seguro”, remarca la doctora Torres. En este sentido, Ibima recuerda que los diagnósticos erróneos de alergia a la penicilina conllevan un sobrecoste medio de 273 euros por paciente y día, y que, además, suponen una mayor exposición a antibióticos de segunda línea más caros y con perfiles de seguridad menos favorables, lo que aumenta el riesgo de desarrollar bacterias resistentes.

Por último, resaltan que este enfoque no solo optimiza los recursos sanitarios y mejora la calidad asistencial, sino que también contribuye a preservar la eficacia de los antibióticos para futuras generaciones y abre la puerta a futuros tests de laboratorio más precisos.