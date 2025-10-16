La Junta saca pecho con la Cómic-Con: "Andalucía está preparada para acoger grandes eventos internacionales"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha sacado pecho hoy con la Cómic-Con durante la comisión parlamentaria de Turismo de la Junta de Andalucía, una sesión en la que ha asegurado que la celebración de esta convención de la cultura pop "ha demostrado que Andalucía está preparada para acoger grandes eventos internacionales"

Bernal se ha referido el impacto de la Comic Con Málaga como “un revulsivo económico, cultural y mediático", tal y como ha recogido la Junta de Andalucía en un comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que se ha destacado que "la primera edición europea del evento, celebrada en Málaga, ha superado todas las expectativas, generando beneficios tangibles para el tejido empresarial, el turismo y la proyección exterior de la comunidad".

Durante los días de celebración, continúa el Gobierno andaluz, la ocupación hotelera en la zona alcanzó el 94%, con un incremento de la facturación superior al 30% respecto al mismo mes del año anterior, según la Asociación de Hoteleros de Málaga. "La actividad en bares, restaurantes, comercios y servicios se disparó, consolidando a Málaga como un destino de referencia más allá de la temporada alta".

Generación de empleo

Con respecto a la generación de puestos de trabajo, la Junta recalca que en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) se crearon casi 800 empleos, y un total de 56 empresas andaluzas participaron directamente en la producción del evento, prestando servicios en áreas como logística, tecnología, restauración, comunicación, montaje y atención al público. La facturación conjunta de estas compañías se cifra por encima de los 2 millones de euros. Además, más de 100 empresas de la comunidad estuvieron presentes en el espacio profesional, generando contactos, alianzas y oportunidades de negocio con proyección internacional.

En este sentido, el consejero de Turismo ha subrayado también que “la colaboración público-privada ha sido clave para conectar el talento andaluz con el mercado global”.

Cola para acceder al FYCMA la jornada inaugural de la San Diego Comic-Con Málaga. | ÁLEX ZEA / Álex Zea

Por otro lado, la Junta celebra que el evento ha contribuido a "diversificar la oferta turística de la región, atrayendo a nuevas generaciones de visitantes, especialmente del segmento millennial y generación Z, interesados en experiencias culturales auténticas y eventos singulares. Esta diversificación permite mantener la actividad turística más allá del verano, generando empleo y dinamismo económico durante todo el año". Por ello, concluye que la Cómic-Con "ha reforzado la imagen de Andalucía como un destino innovador, creativo y abierto al mundo, alineado con las tendencias globales del turismo cultural".

“La mejor forma de defender un éxito es convertirlo en excelencia, y ya estamos en ello”, ha zanjado Bernal, confirmando que ya se trabaja con la organización y las administraciones implicadas en la preparación y la implantación de mejoras necesarias para la edición de 2026. “Queremos que la Cómic-Con Málaga siga creciendo, mantenga su proyección internacional y refuerce su cercanía al público y al tejido local”.

Vox reclama sanciones si hubo sobreventa

En esa misma comisión, el diputado del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Antonio Sevilla, ha exigido a la Junta que rinda cuentas por el “fiasco organizativo” de la Có mic-Con celebrada en Málaga, un evento financiado con 4,5 millones de euros de dinero público —procedentes de fondos europeos FEDER y del Ayuntamiento de Málaga— y que ha generado miles de quejas de asistentes y consumidores.

El diputado malagueño ha enumerado los principales fallos denunciados por los asistentes: descontrol del aforo, precios desproporcionados, prohibición de acceder con agua y comida —una práctica que ha sido denunciada formalmente como “restricción injustificada de derechos del consumidor”—, largas colas bajo el sol y una atención deficiente.

Por ello, Sevilla ha reclamado al Gobierno andaluz que aclare cuántas entradas se vendieron por día y cuál fue el aforo operativo real de cada jornada; cuántas hojas de reclamaciones se han registrado y cuántos expedientes sancionadores se han incoado por colas, sobreventa, precios abusivos o restricciones de alimentos y bebidas o quién ostenta la licencia o marca oficial de la Comic-Con explotada en Málaga y qué controles se aplicaron para garantizar que no se trataba de “una copia barata” del evento original, como denuncian los asistentes en redes sociales.