Así es LOLA, la asistente virtual de IA que cuida a los pacientes con EPOC de Málaga desde sus hogares

La Inteligencia Artificial (IA) sigue ganando terreno dentro de la sanidad malagueña a través de nuevas aplicaciones o herramientas que tienen como objetivo facilitar la vida de los pacientes y de los profesionales sanitarios.

Una de ellas es LOLA, un agente de voz de IA diseñado para realizar un seguimiento personalizado y continuo a los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) desde sus hogares, del que van a poder beneficiarse cerca de 3.000 pacientes de la provincia de Málaga a partir de este otoño.

En total, una quincena de centros de salud adscritos al Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce van a participar en el proyecto PrevAIR, que ha sido creado para reforzar el seguimiento y la atención a pacientes con EPOC con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial conversacional.

Disminuir hospitalizaciones

Esta iniciativa, que ya se utiliza en centros hospitalarios, va a ser la primera vez que se implementa en centros de atención primaria de la provincia, con el fin de analizar la efectividad del uso de la IA en la disminución de hospitalizaciones debidas al EPOC, según ha informado la Consejería de Salud en un comunicado.

El agente, que tiene una voz de apariencia humana, conversa con el paciente haciéndole unas preguntas sobre su estado, el cumplimiento de la medicación, o la comprobación de varios parámetros. El objetivo es realizar un seguimiento de estos pacientes crónicos desde sus casas sin necesidad de tener que hacer visitas presenciales.

Detección temprana

El cuestionario que utiliza LOLA, que ha sido desarrollada por la empresa especializada en tecnología para el sector sociosanitario Tucuvi, ha sido elaborado por neumólogos del Hospital Regional Universitario de Málaga y del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Según han destacado desde Salud, esta tecnología aplicada puede facilitar la monitorización remota y la detección temprana de signos de alarma, lo que permitirá una intervención precoz por parte de los profesionales sanitarios. En este sentido, han subrayado que “servirá para complementar el trabajo de los profesionales sanitarios” y que contribuirá “a mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento de la enfermedad”.

El proyecto PrevAIR ha sido impulsado por la compañía biofarmacéutica GSK y se centra en “mejorar la salud respiratoria y abordar enfermedades como el asma y la EPOC priorizando un modelo más humano, eficiente y sostenible”. Asimismo, la Consejería ha señalado que, mediante la integración de soluciones digitales en Atención Primaria se intenta "optimizar recursos asistenciales al tiempo que se fortalece el vínculo entre el sistema de salud y los pacientes".