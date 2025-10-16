Málaga dará luz verde a otras 92 viviendas en Cortijo Merino

El Ayuntamiento de Málaga otorgará la aprobación definitiva a un estudio de detalle que ordena una de las parcelas en desarrollo del futuro barrio de Cortijo Merino, donde se proyecta una promoción con un máximo de 92 viviendas.

Este instrumento de planeamiento verá la luz verde en la Comisión de Urbanismo que se celebrará el próximo lunes, cumpliendo así con el requerimiento de redactar un estudio de detalle en aquellas parcelas con una superficie superior a los 5.000 metros cuadrados. En este caso, las dimensiones alcanzan los 5.576,63 metros cuadrados.

Detrás de estas viviendas, que se construirán en edificios de planta baja + 4 + ático, está la empresa Reina Marín, la promotora responsable del desarrollo del futuro barrio de Cortijo Merino, con un total de 1.250 viviendas proyectadas.

En concreto, el estudio de detalle cuenta con informe favorable de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte, al ubicarse la parcela en una Zona de Protección Arqueológica, el "Antiguo Camino de Cártama", incluido como tal en el Catálogo de Protección del PGOU, así como de la Dirección General de Aviación Civil.

Urbanización muy avanzada

Por ahora, este futuro barrio de Málaga está en pleno proceso de urbanización de los terrenos, con los trabajos ya en un estado muy avanzado de ejecución, con en torno al 70% de la ejecución ya completada, según informó en septiembre el estudio de arquitectura Gaum a este periódico.

En estos suelos -conocidos por los malagueños como los del ‘Amoníaco’ por su pasado industrial- con una superficie bruta de 259.082 metros cuadrados, se construirá un nuevo barrio con 1.250 viviendas, de las que 688 serán libres y 562 serán de VPO.