Nueva ayuda de la Junta de Andalucía para los malagueños con menos recursos: hasta 6.000 euros para pagar el alquiler

La Junta de Andalucía ha impulsado una nueva línea de ayudas de hasta 6.000 euros destinadas a ayudar a las familias más vulnerables con el pago del alquiler y los suministros para garantizar el acceso a la vivienda a los malagueños y andaluces con menos recursos. Por ello, esta prestación busca cubrir hasta el 100% del importe del alquiler hasta alcanzar un máximo de 500 euros al mes, a lo que se sumarán otros 200 euros para los gastos en suministros.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ya se encuentra inmersa en la preparación de esta nueva convocatoria de ayudas al alquiler para personas en especial vulnerabilidad, que está pendiente de publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que contará con un presupuesto de 17,1 millones de euros, la misma cifra que se destinó el pasado año.

Tal y como ha señalado el propio Gobierno andaluz, la cuantía de esta ayuda puede alcanzar el 100% del importe del alquiler, con un máximo de 500 euros mensuales, a los que se sumarán los gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos, que pueden ser de hasta 200 euros al mes. De ese modo, la cuantía máxima anual no puede superar los 6.000 euros, por lo que se espera que la aportación media que reciban los ciudadanos sea de 3.500 euros, lo que permitirá a la administración atender a unas 4.800 personas de toda la comunidad autónoma.

Los beneficiarios de esta ayuda: los malagueños y andaluces con menos recursos

Esta prestación será en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que todos los ciudadanos que cumplan los requisitos podrán acceder a la ayuda hasta que se agote el crédito disponible, por lo que todas las solicitudes tendrán las mismas oportunidades.

Dos personas miran los anuncios de viviendas en el escaparte de una inmobiliaria en Málaga. / Álex Zea

Esta medida que se enmarca dentro del Plan Vive en Andalucía 2020-2030 de la Junta de Andalucía está destinada a personas con especial vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales o la administración local que corresponda y que necesiten una solución habitacional rápida mediante esta aportación económica.

Por ello, esta convocatoria está dirigida a personas sin hogar, víctimas de violencia de género, víctimas de desahucio, víctimas de trata con fines de explotación sexual y otras familias con problemas económicos y sociales acreditados por las administraciones competentes que tengan dificultades para hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual.

Plazos para presentar las solicitudes de esta ayuda de hasta 6.000 euros

Además, para poder acceder a esta ayuda, los beneficiados no podrán tener una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, ya que está destinada a quienes tengan verdaderas dificultades para acceder a un alquiler y necesiten ayuda urgente y rápida para conseguir una vivienda.

El plazo de presentación de las solicitudes arrancará el próximo 3 de noviembre y se mantendrá hasta el 2 de diciembre, una vez que se haya publicado la convocatoria en el BOJA. "En los últimos cinco años, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha canalizado 96,5 millones de euros en ayudas al alquiler a personas especialmente vulnerables, con subvenciones para 28.689 viviendas y familias. Se estima que en total se han visto beneficiadas más de 86.000 personas en Andalucía gracias a estas ayudas", ha señalado la Junta.