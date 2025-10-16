Salvar vidas con las manos: el Hospital Clínico forma cada año a más de 5.000 malagueños en técnicas de RCP

Saber reaccionar ante una parada cardiorrespiratoria puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ese motivo, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ofrece de manera continuada formación acreditada en reanimación cardiopulmonar (SVB) y en el manejo de desfibriladores automáticos (DEA) a través de diferentes cursos, que enseñan cada año a alrededor de 5.000 malagueños a salvar una vida con sus propias manos en cualquier lugar.

Estos talleres, que para el centro consolidan su compromiso con la formación en primeros auxilios y técnicas de supervivencia, son organizados por la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, en coordinación con la Unidad de Formación y con la colaboración de los voluntarios de la asociación EXPAUMI, así como con el apoyo técnico y logístico de la Fundación Unicaja.

El servicio de Medicina Intensiva imparte también talleres en centros educativos y entre el alumnado de Medicina, con el objetivo de fomentar la conciencia y la preparación desde edades tempranas.

Día Mundial de la Parada Cardiorrespiratoria

Además, este jueves, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Parada Cardiorrespiratoria, el hospital ha organizado un acto público en el Patio Azul de Consultas Externas, donde se han llevado a cabo simulaciones prácticas sobre cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, a la vista de pacientes, familiares y acompañantes.

El acto ha contado con la presencia de la subdirectora de enfermería, Pilar Lara, las supervisoras, María Ruiz y Eloisa Estévez, el especialista emérito en Cuidados Intensivos y experto del Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar, Ángel García Alcántara; y voluntarios de la asociación EXPAUMI. También han estado presentes el especialista en Medicina Intensiva, Nicolás Zamboschi, y el enfermero de la UCI, Ángel Ruiz, así como la responsable de Participación Ciudadana, Ana Rosa Durán.

20 casos diarios

Aprender estas técnicas de reanimación cardiopulmonar resulta de vital importancia teniendo en cuenta que en Andalucía se producen entre 7.000 y 8.000 paradas cardiorrespiratorias al año, lo que supone más de una veintena de casos diarios.

Según ha informado la Consejería de Salud en un comunicado, la supervivencia ante una parada cardiorrespiratoria se sitúa entre el 5 y el 10%, una cifra similar a la media nacional, y que está directamente relacionada con la rapidez en la actuación, la iniciación temprana de la reanimación cardiopulmonar y la disponibilidad de desfibriladores automáticos en espacios públicos.

Málaga Cardioprotegida

En este sentido, desde Salud han recordado que Málaga continúa avanzando en la instalación de estos dispositivos en lugares de gran afluencia, a través del programa “Málaga Cardioprotegida”, que refuerza la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias cardiorrespiratorias.

Los profesionales del Hospital Clínico han coincido en destacar que el conocimiento salva vidas y que la implicación de la población es clave para mejorar las tasas de supervivencia ante una parada cardiorrespiratoria. Por su parte, el equipo directivo del hospital ha subrayado la importancia de mantener estas acciones de divulgación y formación abiertas a la comunidad, que sitúan al hospital como “un referente en la promoción de la salud y la educación en emergencias”.