La Superluna del Cazador, la más esperada de todo 2025

Ya está a la vuelta de la esquina la superluna del Cazador, la de principios del mes de noviembre. Será especialmente llamativa su irrupción en los cielos de Málaga, siempre y cuando no domine la nubosidad a los cielos despejados, porque la Tierra se encontrará el día 5 a menos de 357.000 kilómetros de distancia de su satélite. Pero hay más motivos para que sea única. No suelen producirse muchas superlunas a lo largo del año, pero este cierre de 2025 propiciará la observación de hasta tres consecutivas. A la superluna de la Cosecha, de hace semanas, también le sucederá una tercera, a principios de diciembre.

La observación de las lunas bajo su influencia en las personas y en otros seres vivos se pierde en la noche de los tiempos. Expertos en el análisis de las tradiciones que han pasado de padres a hijos a lo largo de los siglos y de los milenios recuerdan que en el campo existía especial preocupación cuando llegada la luna llena de noviembre no se hubiesen registrado lluvias de importancia. Esa correlación podría haberse determinado en función de los ciclos de sequía, que tan dañinos han sido históricamente para la evolución de los cultivos.

En este momento también genera mucha inquietud la evolución de cada luna llena, puesto que hay quienes vinculan su estado de ánimo a los cambios de estación o a la propia evolución del ciclo lunar. Y aquellos astrónomos, de vocación o de profesión, que suelen anticiparse al estado del único satélite de la Tierra ya habían indicado que el último trimestre de este año venía bastante movido. Tres superlunas consecutivas es una auténtica rareza. Además, este mes de octubre viene acompañado de lluvias de meteoros y hasta ese cambio horario de su último fin de semana, justo a las puertas de Halloween.

Si en estas fechas el ciclo solar se recorta a diario en unos tres minutos, siempre que nos encontremos en suelo peninsular o en una latitud similar, el salto que aporta ese cambio horario, que concederá una hora menos de luz, generará una mejor contemplación de la superluna del Cazador.

Lo habitual es que haya cada año de dos a cinco superlunas. La segunda consecutiva durante el presente trimestre tendrá, más allá de esa menor distancia geográfica hasta la Tierra, una mayor franja horaria para poder observarla. Recordemos que el perigeo, el punto más próximo al globo terrestre dentro de la órbita elíptica del satélite, se produce cuando la distancia neta es de algo más de 363.000 kilómetros. Así se puede observar la luna a un mayor tamaño y con mayor brillo del habitual.

Según recoge la Agenda Astronómica de este año, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la superluna de noviembre alcanzará su plenitud el 5 de noviembre a las 14.19 horas. No obstante, este fenómeno podrá ser observado entre los días 4 y 7 de este próximo mes.

Si prestamos atención a la información detallada por la NASA, la Luna del Cazador es la siguiente a la de la Cosecha, sin más. Hablamos de unas nomenclaturas con origen anglosajón y que coinciden con los ciclos de las plantas. La caída de las hojas en los árboles o el engorde, de cara al periodo invernal, de muchos ejemplares cinegéticos contribuyen, históricamente, a otorgarle denominación a estas lunas llenas.

La primera referencia a la luna del Cazador se remonta a principios del siglo XVIII. La propia NASA apunta además las nomenclaturas de las lunas posteriores al equinoccio de otoño, con referencias a la luna del Viaje, la luna de la Hierba Moribunda o también a la luna de Sangre.