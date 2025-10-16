Tapas caseras y enormes a 1,80 euros en Málaga: así es el bar con cocina de toda la vida a precios de antes

El aumento del coste de vida y la proliferación en Málaga de restaurantes y bares dedicados principalmente al turista ha hecho que cada vez sea más complicado dar con esas joyas culinarias escondidas donde la calidad gastronómica se acompaña con precios de los de antes. Sin embargo, aún resisten esos bares con comida casera y platos contundentes que se pueden degustar sin que el bolsillo se resienta.

Y entre estos negocios, destaca uno localizado en el municipio malagueño de Benalmádena por ofrecer sus tapas a 1,80 euros, unos platos que ascienden a 3,50 euros para quienes quieran acompañar esta comida casera con una bebida. Se trata de 'La Malcriada', un nuevo bar que abrió sus puertas el pasado mes de mayo y que se presenta como un imprescindible para los amantes del buen comer y el ahorro.

Tapas generosas en este bar de Málaga con bebida y tapa a 3,50 euros

"Hoy en día, encontrar estas tapas es complicado", aseguran sus propios clientes, que afirman que sus platos son contundentes y generosos, y sus raciones "perfectas para compartir a buen precio". Para los usuarios, este establecimiento ofrece unas tapas "muy apañadas y caseras" a 1,80 euros todos los viernes al mediodía, así como bebida y tapa a 3,50 euros en horario de 13.00 a 16.00 horas de martes a domingo, mientras que el lunes cierra sus puertas.

"Y por la noche, tenemos el mejor ambiente, platos increíbles y cócteles", señalan desde este negocio sobre las raciones que pueden pedir sus clientes durante todo el día, que se pueden probar desde 5,50 euros.

Toda clase de raciones y tapas en el nuevo bar de Benalmádena

Entre las tapas y platos que pueden degustar los malagueños y visitantes que acudan a 'La Malcriada' de Benalmádena destacan la ensaladilla rusa, las albóndigas con tomate, el pollo al curry, las croquetas, las patatas bravas, las patatas alioli, las tiras de pollo, las verduras en tempura, los mini flamenquines o el tartar de salchichón de Málaga.

Además, cuenta con platos "de mar" como la rosada, el 'twister' de langostino o las gambas rebozadas, así como tostas desde 7,50 euros y ensaladas a 8,50 euros. Y para los amantes de la carne, este bar dispone de una amplia variedad de especialidades desde 5,50 euros, como su mini "hamburguesita" o "crestita" con patatas, su hamburguesa 'La Malcriada', el pollo teriyaki, los medallones de solomillo de cerdo al Pedro Ximénez "con toque malagueño" o el secreto ibérico con mojo de aceituna aloreña.

La comida "espectacular" de este bar de Málaga con tapas a 1,80 euros

Y para culminar una comida de calidad a un precio reducido, el establecimiento tiene diversos postres, entre los que destacan sus tartas de queso, un plato obligado para los amantes de este dulce. "Todo espectacular siempre. Me gusta mucho este lugar", aseguran sus propios clientes, que indican que todo está "riquísimo y de 10".

De ese modo, sus clientes pueden disfrutar de sus tapas, bebidas y platos tanto en el interior de su local como en su amplia terraza de la calle Luis Vives de Benalmádena de martes a domingo de 13.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas.