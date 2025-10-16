El tiempo en Málaga: fin del "veroño" y llegada de lluvias

El otoño veraniego, conocido como "veroño" que ha marcado el inicio de la estación en buena parte de España está llegando a su fin. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un cambio importante de tiempo con la entrada de lluvias generalizadas y una bajada significativa de temperaturas, especialmente a partir de mediados de esta semana.

En Andalucía, se espera un aumento de la nubosidad, con cielos mayormente cubiertos y posibilidad de chubascos ocasionales, sobre todo en el litoral mediterráneo y zonas de sierra, donde no se descarta que vayan acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas permanecerán estables o ligeramente en ascenso, mientras que las máximas tenderán a descender en el interior, manteniéndose sin grandes cambios en la franja costera.

En Málaga, la jornada ha comenzado con chubascos leves, y se espera que la mayor probabilidad de precipitaciones se concentre en torno a las 12:00 horas en la provincia. En la capital malagueña hay un 40% de probabilidad de lluvias, aunque la mayor descarga se espera en el Valle del Guadalhorce, especialmente en Coín, donde la probabilidad de tormentas alcanza el 95%.

En cuanto a la evolución para los próximos días y de cara al fin de semana no se esperan precipitaciones, pero si cielos nubosos y un leve descenso de la temperatura qué rondará los 24 grados en cuanto a máximas y se desploman a las 18 grados las mínimas.

Este cambio de patrón atmosférico pone fin al periodo de temperaturas inusualmente altas que ha caracterizado este inicio de otoño en gran parte del país.