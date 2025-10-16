La venta exprés de vivienda sigue creciendo en Málaga capital: un 19% de los anuncios no dura ni una semana

Málaga es una de las capitales españoles donde las viviendas que se ponen a la venta encuentran comprador de forma más rápida (las denominadas "ventas exprés"), al menos según los datos del portal inmobiliario Idealista. El 19% de las viviendas que se vendieron a través de esta web durante el tercer trimestre de 2025 no llevaba ni una semana en el mercado (el año pasado ese porcentaje era del 15%). Los datos revelan, publicados este jueves, reflejan que otro 21% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 27% entre uno y tres meses; el 31% estuvo entre tres meses y un año; y sólo el 2% tardó más de un año.

El mayor porcentaje de "ventas exprés" se dio en la ciudad de Ávila, donde el 28% de los inmuebles encontraron comprador en menos de una semana.

Le siguieron Granada (24%), Segovia (22%), Pamplona (22%), Huelva (20%), el citado caso de Málaga (19%), Teruel y Madrid (18% en ambos casos). A continuación, se situaron las ciudades de Valencia, Lleida, Guadalajara, Huesca y A Coruña (17% en los cinco casos).

Entre el resto de los grandes mercados, el estudio del portal evidencia que el fenómeno tuvo una incidencia del 16% en San Sebastián, Bilbao y Sevilla, mientras que se quedó en el 15% en Barcelona, en el 12% en Palma y en el 11% en Alicante.

En España, la media de las viviendas vendidas que no llevaba ni una semana en el mercado es del 13%. Otro 21% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 26% entre uno y tres meses; el 32% estuvo entre tres meses y un año; y el 8% más de un año.

Archivo - Una persona buscando vivienda en el portal de idealista / L .O.

De acuerdo con el informe, el porcentaje de viviendas vendidas en menos de una semana se ha mantenido estable en el último año y respecto al trimestre anterior, puesto que el porcentaje en ambos casos se situaba también en el 13%. En Madrid (18%) y Valencia (17%) las tasas se mantuvieron estables, mientras que se incrementaron en Sevilla (del 15% al 16%), San Sebastián (del 14% al 16%), Málaga (del 15% al 19%) y Bilbao (del 10% al 16%).

Análisis por provincias

Respecto al análisis por provincias de Idealista, Granada fue donde hubo un mayor porcentaje de "ventas exprés", alcanzando al 23% de las registradas en el tercer trimestre y por delante de las provincias de Segovia (19%), Ávila (19%), Guadalajara (18%), Navarra, Madrid y Cantabria (17% en los tres casos).

En la provincia de Málaga, las ventas en menos de una semana alcanzan el 12% de las anunciadas, con otro 19% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 27% entre uno y tres meses; el 36% estuvo entre tres meses y un año; y el 6% más de un año.

Por el contrario, Zamora fue la provincia con menor incidencia de las ventas realizadas en menos de una semana, con el 2% de las ventas del tercer trimestre, seguida de Jaén (5%), Ourense (6%), La Rioja, Lugo y Ciudad Real (que compartieron un 7%).