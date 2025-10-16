Mercado inmobiliario
La venta exprés de vivienda sigue creciendo en Málaga capital: un 19% de los anuncios no dura ni una semana
El portal Idealista constata que muchos pisos encuentren comprador casi de inmediato ante la gran demanda
Málaga es una de las capitales españoles donde las viviendas que se ponen a la venta encuentran comprador de forma más rápida (las denominadas "ventas exprés"), al menos según los datos del portal inmobiliario Idealista. El 19% de las viviendas que se vendieron a través de esta web durante el tercer trimestre de 2025 no llevaba ni una semana en el mercado (el año pasado ese porcentaje era del 15%). Los datos revelan, publicados este jueves, reflejan que otro 21% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 27% entre uno y tres meses; el 31% estuvo entre tres meses y un año; y sólo el 2% tardó más de un año.
El mayor porcentaje de "ventas exprés" se dio en la ciudad de Ávila, donde el 28% de los inmuebles encontraron comprador en menos de una semana.
Le siguieron Granada (24%), Segovia (22%), Pamplona (22%), Huelva (20%), el citado caso de Málaga (19%), Teruel y Madrid (18% en ambos casos). A continuación, se situaron las ciudades de Valencia, Lleida, Guadalajara, Huesca y A Coruña (17% en los cinco casos).
Entre el resto de los grandes mercados, el estudio del portal evidencia que el fenómeno tuvo una incidencia del 16% en San Sebastián, Bilbao y Sevilla, mientras que se quedó en el 15% en Barcelona, en el 12% en Palma y en el 11% en Alicante.
En España, la media de las viviendas vendidas que no llevaba ni una semana en el mercado es del 13%. Otro 21% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 26% entre uno y tres meses; el 32% estuvo entre tres meses y un año; y el 8% más de un año.
De acuerdo con el informe, el porcentaje de viviendas vendidas en menos de una semana se ha mantenido estable en el último año y respecto al trimestre anterior, puesto que el porcentaje en ambos casos se situaba también en el 13%. En Madrid (18%) y Valencia (17%) las tasas se mantuvieron estables, mientras que se incrementaron en Sevilla (del 15% al 16%), San Sebastián (del 14% al 16%), Málaga (del 15% al 19%) y Bilbao (del 10% al 16%).
Análisis por provincias
Respecto al análisis por provincias de Idealista, Granada fue donde hubo un mayor porcentaje de "ventas exprés", alcanzando al 23% de las registradas en el tercer trimestre y por delante de las provincias de Segovia (19%), Ávila (19%), Guadalajara (18%), Navarra, Madrid y Cantabria (17% en los tres casos).
En la provincia de Málaga, las ventas en menos de una semana alcanzan el 12% de las anunciadas, con otro 19% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 27% entre uno y tres meses; el 36% estuvo entre tres meses y un año; y el 6% más de un año.
Por el contrario, Zamora fue la provincia con menor incidencia de las ventas realizadas en menos de una semana, con el 2% de las ventas del tercer trimestre, seguida de Jaén (5%), Ourense (6%), La Rioja, Lugo y Ciudad Real (que compartieron un 7%).
