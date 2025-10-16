Virgen de la Victoria: una lección de Historia del Arte

Si hay una exposición que no deberían perderse es la que, hasta el próximo 16 de noviembre, puede verse en el Archivo Municipal: ‘Regina et Patrona. La imagen icónica de Santa María de la Victoria’.

El comisario es el catedrático de Historia del Arte y nuevo académico de San Telmo Juan Antonio Sánchez López, autor en 2021 de un clarificador y novedoso estudio (‘Santa María de la Victoria. La construcción de la imagen icónica de la Patrona de Málaga’), publicado por el Ayuntamiento, junto con la Real Hermandad de Santa María de la Victoria.

La exposición tiene muy presente la construcción y trayectoria iconográfica de esta preciosa talla de finales del siglo XV, omnipresente en el primer bloque de la muestra, mientras que el segundo se centra en su condición de Patrona de Málaga y su Diócesis.

Otro detalle de la exposición, con la 'arqueo-infografía' de la imagen, a la derecha. / A.V.

Una de las novedades más curiosas es una ‘arqueo-infografía’, que permite conocer toda su ‘biografía iconográfica’, los diferentes aspectos que ha ido teniendo la imagen con el paso de los siglos.

Por cierto que Juan Antonio Sánchez López se inclina porque la talla fue un encargo de los propios Reyes Católicos, y liga la autoría al círculo de Jorge Fernández Alemán, que trabajó en Córdoba y Sevilla.

La vuelta al mundo

En la exposición puede conocerse también su vinculación con los frailes mínimos y como la Virgen de la Victoria de Málaga se convirtió en la imagen por excelencia de la orden religiosa, con representaciones en media Andalucía. De una de ellas, hoy en una parroquia de Triana, la leyenda asegura que rezaron Magallanes y Elcano antes de dar la vuelta al mundo. Regresó la nao ‘Victoria’, de la que también puede verse una réplica, llamada así por la imagen.

Libro de actas de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria y maqueta de la corona para la coronación canónica de 1943. / A.V.

Pueden admirarse también sendas coronas de la Virgen y el Niño, así como leer -en latín- el breve pontificio autorizando la coronación canónica de 1943. Fue, de paso, el redescubrimiento de la imagen y el momento de su realce, tras una largo periodo adulterada con ropajes.

La muestra, claro, no se olvida de analizar el soberbio camarín barroco del convento de los mínimos, de 1700, con la Virgen de la Victoria entronizada y arropada por un baldaquino.

Y por supuesto, tampoco de la devoción creciente por la Patrona, una talla que hoy disfrutamos gracias a que un maestro republicano la salvó de las quemas anticlericales. En resumen, una completa lección de Historia, Historia del Arte y devoción. No se la pierdan.