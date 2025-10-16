Vox propone un plan para reordenar y ampliar las estaciones de autobuses de Málaga

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una iniciativa para la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad en la que propone la elaboración de un Plan Técnico Integral de Reordenación y Ampliación de las Estaciones de Autobuses de Málaga. La iniciativa tiene como objetivo impulsar un modelo moderno y eficiente que responda al crecimiento urbano, turístico y metropolitano de la ciudad.

El portavoz del Grupo Municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, considera que “el actual sistema de estaciones de autobuses, concentrado en la Estación de Paseo de los Tilos y la subestación de Muelle Heredia, presenta signos de saturación y limitaciones operativas”.

Para Alcázar “esta estructura no se adapta al ritmo de crecimiento de Málaga ni a las necesidades de movilidad del entorno metropolitano”.

La moción propone que el Ayuntamiento, en coordinación con la Junta de Andalucía y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, elabore un estudio técnico integral para analizar la viabilidad de establecer una red de estaciones satélite distribuidas estratégicamente por la ciudad.

“El objetivo es mejorar la movilidad, reducir la congestión del centro y facilitar el acceso al transporte interurbano y nacional”, ha señalado el edil.

Descentralización para una movilidad más eficiente

El portavoz del Grupo Municipal explicó que “Málaga necesita anticiparse a los retos de movilidad que conlleva su crecimiento urbano y su papel como capital metropolitana del sur de Europa. No se trata de sustituir la estación central, sino de complementarla con un modelo moderno y eficiente, que reduzca la presión sobre el centro y acerque el transporte interurbano a los nuevos polos de desarrollo”.

La iniciativa también propone la inclusión del futuro plan en el Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), asegurando su integración en la planificación estratégica de la ciudad.

Modernización de la actual estación y colaboración institucional

Mientras se avanza en la planificación de las nuevas infraestructuras, Vox solicita que “se modernice la actual estación de autobuses, incorporando nuevas tecnologías y mejoras operativas”.

Además, el grupo insta a que se traslade la propuesta a la Junta de Andalucía, al Consorcio de Transporte Metropolitano y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el fin de recabar la colaboración técnica y financiera necesaria para hacer realidad el proyecto.

Una visión de futuro para una Málaga conectada

En palabras de Alcázar, “Esta iniciativa pretende situar el debate de la movilidad en un plano técnico y constructivo”.

“Apostamos por un modelo de ciudad que planifique con visión de futuro, que mejore la calidad de vida de los malagueños y que refuerce la posición de Málaga como referencia en innovación urbana y movilidad sostenible”, afirma el concejal de Vox.

Para terminar, Antonio Alcázar ha defendido que “una red de estaciones distribuidas, conectadas con el metro, la EMT y el ferrocarril de cercanías, permitiría reducir la congestión, mejorar la puntualidad, generar nuevos nodos económicos y reforzar la intermodalidad del transporte público”.