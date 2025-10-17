Adecco busca a 150 agentes telefónicos en Málaga para trabajar en una empresa del sector retail

La compañía de recursos humanos Adecco ha informado este viernes de que está busca a 150 agentes telefónicos para servicios de atención al cliente en una "importante" empresa del sector retail en la localidad malagueña de Benalmádena. Los agentes telefónicos se encargarán de atender las llamadas de los clientes, gestionar incidencias y resolver dudas, ofreciendo siempre un servicio de calidad y una atención personalizada, según ha explicado el Grupo Adecco.

"Se trata de una excelente oportunidad para personas con vocación de servicio y ganas de desarrollarse en un proyecto de futuro, dentro de un entorno de trabajo dinámico, cercano y lleno de oportunidades", ha explicado Adecco. La empresa está situada en el núcleo de Arroyo de la Miel- Benalmádena Costa.

Se buscan así personas "comunicativas, con buena ortografía y con un buen manejo de herramientas digitales", además de con "una clara orientación al cliente, compromiso y ganas de aprender". No es necesario contar con experiencia previa.

A cambio, la compañía ofrece un contrato temporal con "posibilidades reales de continuidad", jornada parcial de 30 horas semanales en turno de mañana o de tarde, y formación presencial becada, además "de un excelente ambiente laboral".

Los interesados pueden registrarse en la oferta a través del siguiente link.

Sector de contact center

Adecco recuerda que, según los últimos datos publicados por la Asociación de Compañías de Experiencia con Clientes, el sector del contact center español es una industria potente que da empleo a 100.000 personas.

"En los últimos años, esta actividad se ha consolidado como uno de los principales motores de generación de empleo especializado, especialmente en áreas vinculadas a la atención al cliente y la fidelización de usuarios", afirma.