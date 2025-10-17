La Administración del Estado incorpora a 82 administrativos en Málaga para "reforzar" servicios públicos esenciales

Un total de 82 administrativos que han superado el proceso selectivo de acceso a la Administración General del Estado (AGE) se incorporarán en las próximas semanas a sus nuevos puestos de trabajo en Málaga, según ha informado este viernes la Subdelegación de Gobierno. Así lo contempla la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, publicada en el BOE, por la que se nombra personal funcionario de carrera a más de 5.400 personas que han superado el proceso selectivo para su ingreso en el cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, por el sistema de ingreso libre.

Estas personas tienen, desde ayer, un mes para tomar posesión de su cargo e incorporarse a su puesto en Málaga.

Con este proceso se cubre prácticamente el 100% de las plazas ofertadas, nombrando a un total de 5.428 personas, de las que 360 han participado por el turno de reserva a personas con discapacidad. "Desde el punto de vista funcional, la incorporación de este personal resulta indispensable para la prestación de los servicios públicos esenciales, reforzándose las oficinas de atención a la ciudadanía", ha destacado.

Entre estos departamentos y centros directivos se encuentran los 774 efectivos para la gestión de expedientes de extranjería en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática; los 950 que incorporará el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital o los 470 que ingresarán en el SEPE.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que esta nueva incorporación se corresponde con el "compromiso" del Gobierno de España de "reforzar los servicios públicos, especialmente en el ámbito de la atención a la ciudadanía". Las incorporaciones se destinarán principalmente al INSS, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Protección Civil y oficinas de Extranjería.

Reparto territorial

A nivel territorial, la mayoría de las plazas se ubican en Madrid. Según el Gobierno, la oferta ha hecho también especial énfasis en comunidades autónomas "deficitarias" como Cataluña, Islas Baleares o Islas Canarias.

"Esta distribución territorializada responde a que las necesidades más críticas de incorporación de administrativos se ubican en unidades de la periferia, y de prestación directa a la ciudadanía, como las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el SEPE, las entidades gestoras de la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico", explica.

Una Oficina de Extranjería de Málaga. / L. O.

La apuesta por reforzar la atención a la ciudadanía que presta la Administración del Estado está en el Real Decreto de oferta de empleo público para 2025. La asignación de plazas a cuerpos y escalas de los subgrupos C1 y C2, los estrechamente vinculados a la atención a la ciudadanía, representan el 64% del total de plazas para personal funcionario en la AGE (13.400), seis puntos por encima de la oferta del año pasado.

"Revertir" la situación

Salas ha afirmado que a principal línea de acción del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido en estos últimos siete años "revertir" una situación en la que, según ha apuntado, las plantillas de la AGE estaban "esquilmadas" por la acción del Ejecutivo precedente. El subdelegado ha dicho que, para ello, se han convocado "las mayores ofertas públicas de empleo de la historia para reforzar los servicios públicos, ampliar la capacidad de gestión de la AGE y prestar un mejor servicio al ciudadano".