Sentencia

La Audiencia de Málaga absuelve a los dos sacerdotes acusados de atacar al Islam

El fiscal durante sus conclusiones aseguró que los sacerdotes con sus publicaciones atacaban al Islam y la comunidad musulmana

Absuelven a dos curas acusados de delito de incitación al odio contra migrantes y musulmanes.

Absuelven a dos curas acusados de delito de incitación al odio contra migrantes y musulmanes. / Europa Press

La Opinión

Málaga

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto a los dos sacerdotes acusados de un delito de incitación al odio al Islam cuando colaboraban con un medio digital.

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 1 de octubre y el fiscal durante sus conclusiones aseguró que los sacerdotes con sus publicaciones atacaban al Islam y la comunidad musulmana, por lo que pidió que fueran condenados cada uno de ellos a tres años de prisión y multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros.

El ministerio publico también pedía cárcel para el director del medio digital, en su caso cuatro años de prisión, pero la Audiencia también lo absuelve.

