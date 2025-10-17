Un total de 13.000 jóvenes de Andalucía participan en la Cardiomaratón celebrada por el 061

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía celebró ayer la duodécima edición de sus cardiomaratones, jornadas de entrenamiento masivo en reanimación cardiopulmonar (RCP) que se realizan cada 16 de octubre con motivo del Día Europeo de la Concienciación ante la Parada Cardíaca. Coordinadas por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 con la colaboración de las Consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, las sesiones reúnen este año a 13.000 jóvenes andaluces en actividades prácticas de una hora de duración en todas las provincias. Desde su inicio en 2013, estas jornadas han permitido formar a más de 145.000 personas en técnicas básicas de reanimación. La iniciativa cuenta con el apoyo de más de un centenar de instituciones públicas y privadas y la participación de cerca de 500 monitores voluntarios, entre profesionales sanitarios del 061 y del Servicio Andaluz de Salud, cuerpos y fuerzas de seguridad, Cruz Roja, Protección Civil, universidades y asociaciones de pacientes.

Los cardiomaratones se desarrollan este año en el Palacio de los Juegos Mediterráneos (Almería), el polideportivo Chapín (Jerez), el IES Fidiana (Córdoba), los Paseíllos de la Universidad de Granada, el IES Alto Conquero (Huelva), el IES Las Fuentezuelas (Jaén), el Centro Deportivo El Paraguas (Sevilla) y el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga, con la colaboración de ayuntamientos, universidades y la Fundación Mapfre.