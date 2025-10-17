Casares moderniza su imagen institucional con una marca unificada que refuerza sus raíces andaluzas

Casares ha presentado su nueva imagen institucional para su municipio. Se trata de una moderna identidad visual que unifica bajo un mismo concepto las marcas promocionales de Casares Pueblo, Casares Costa y Secadero. Esta actualización, que también incluye el logotipo institucional del Ayuntamiento, busca reflejar los valores que identifican a Casares: autenticidad, historia, naturaleza, hospitalidad y orgullo por sus raíces andaluzas.

En el acto de presentación celebrado en el Salón de Plenos de Casares, el alcalde, Juan Luis Villalón, dio a conocer que se trata de un cambio de imagen, pero no de esencia: “Casares ha cambiado, ha crecido, y necesitaba una imagen que acompañara ese cambio, sin perder su esencia”. Por ello, el nuevo diseño viene también marcado bajo el lema #CasaresEsenciadeAndalucía, destacando así la importancia de sus raíces y, a la vez, modernizando su apariencia.

“Hemos tenido muy en cuenta que la imagen que representaba a Casares nos definía a la perfección. Pero quizá, con el crecimiento en el que está inmerso nuestro pueblo y con el progreso que está experimentando, requería de una nueva imagen o de un nuevo impulso” ha explicado Villalón, y ha añadido que “una imagen define nuestra identidad, define lo que somos”.

Nuevos logos de Casares / L.O

De este modo, el crecimiento del municipio también ha supuesto que, cada vez, existan “horizontes y retos más importantes que conquistar”, ha indicado el edil, añadiendo que, por ello, le dan mucha importancia a la imagen que los define.

Además, una de las principales novedades de esta nueva imagen institucional es la creación de un logo para Casares Costa, pues, a diferencia de Casares Pueblo y de Secadero, no contaba con ninguno hasta el momento.

Una misma identidad

La unificación de las marcas promocionales de los tres núcleos del municipio bajo una misma identidad se encuentra también englobada en un mismo mensaje: “Casares es un todo: un pueblo, una costa, sus barrios y su gente, unidos por una misma esencia”. El mensaje, así, remarca que el proyecto pretende reforzar la unidad del municipio, actualizar su imagen pública y proyectar una identidad moderna, cercana y coherente con la transformación y diversidad del territorio, teniendo en cuenta también influencias actuales como las redes sociales.

“Es una imagen que, bajo el mismo paraguas, cuenta con la misma identidad y el mismo sentimiento. Es un símbolo de tradición, de futuro, de naturaleza, y cada paso que se da en las gestiones que realiza el municipio de Casares va en ese sentido: en crear una sociedad cómoda, que nos identifique y defina, y con la que salir y expresarnos al resto del mundo. Por eso, esta imagen nos va a acompañar durante muchísimo tiempo”, ha explicado Villalón.

Presentación de los nuevos logos de Casares / Nacho Agote

De este modo, la implantación de la nueva identidad del municipio donde nació Blas Infante se compromete a ser sostenible y progresiva, respetando los recursos existentes. Además, se aplicará de forma natural en la comunicación institucional, la señalética, los uniformes, los vehículos municipales y la papelería, según ha explicado el alcalde de Casares: “La proyección de nuestra nueva imagen se implantará de forma progresiva y tomando conciencia de que se haga de forma sostenible. Progresivamente, se irá implantando según tengan lugar los cambios y en función de nuestras necesidades”.

El nuevo logo

El diseñador de la nueva imagen de Casares, Jesús Domínguez, ha comentado que la nueva versión del logo guarda relación con el anterior porque los vecinos del municipio se sentían muy identificados con este, y que ese fue uno de los grandes retos durante el desarrollo del rebranding.

Esta actualización en la imagen institucional del municipio cuenta con diferentes cambios visuales, como una tipografía diferente, un logo con bordes más suaves y redondos y una modificación en los colores, siendo estos ahora cromáticos y adaptables a cualquier necesidad.

Los colores cromáticos, además de modernizar el anterior logo, también representan la intensidad con la que los vecinos de los tres núcleos de la población viven el día a día, ha añadido el alcalde de Casares.

Finalmente, con esta nueva imagen, el municipio de Casares reafirma su compromiso con la innovación, la participación ciudadana y el orgullo por su identidad colectiva. Así, esta nueva imagen corporativa no solo ejercerá de herramienta, sino también de espejo, reflejando qué es Casares y su mirada al futuro, la prosperidad y la modernización sostenible.