Casi la mitad de los andaluces viven en situación de pobreza

Casi la mitad de los andaluces son pobres. Así lo revela la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha dado a conocer el décimo quinto informe sobre pobreza en Andalucía, coincidiendo con el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.

Unos datos que revelan una realidad alarmante: el 36,5% de la población andaluza vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto se traduce en que más de tres millones de personas en la región se encuentran en una situación precaria, superando en diez puntos la media nacional. Estos datos reflejan el impacto persistente del encarecimiento del coste de la vida, la inflación, la precariedad laboral y la crisis del acceso a la vivienda, factores que siguen afectando de forma desproporcionada a los hogares andaluces.

Además, un 10,6% de la población andaluza sufre privación material y social severa, frente al 8,3% nacional que, unido a una tasa de pobreza del 29,2%, equivale a 2,5 millones de personas en situación de pobreza.

Este informe no solo pretende sensibilizar y visibilizar la situación de la pobreza en la región, sino que también destaca otros aspectos que agravan la calidad de vida de los andaluces, como es la alta tasa de abandono escolar y la falta de viviendas, entre otros.

Uno de los puntos más preocupantes es el de la vivienda: en Málaga, más de la mitad de las viviendas (58,3%) están destinadas a fines turísticos, dejando fuera a los malagueños que necesitan un hogar estable.

La falta de VPO

La presión sobre el mercado inmobiliario ha provocado que muchas familias tengan dificultades extremas para pagar sus rentas. Una situación que obliga a los malagueños a optar por Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Actualmente, existen más de 70,000 solicitudes para acceder a estas, pero la oferta se encuentra muy por debajo de la demanda, por lo que hay una media de 60 personas esperando por cada VPO disponible.

Abandono escolar

En el ámbito educativo, Málaga presenta una preocupante tasa de abandono escolar del 18%, situándose por encima de la media andaluza, que se encuentra en el 15%.

Este dato evidencia las dificultades del sistema educativo para retener al alumnado y señala la necesidad de implementar políticas efectivas que combatan el abandono temprano y fomenten la continuidad en la formación académica.

En el ámbito laboral, aunque Málaga ha logrado ser la segunda provincia andaluza con la mejor tasa de desempleo, la evolución del empleo sigue siendo desigual.

Mientras que la tasa de paro ha mejorado, el sector de servicios sigue siendo el principal motor económico, lo que genera una falta de diversificación y una alta tasa de temporalidad y precariedad laboral, especialmente en las mujeres.

De hecho, el 42% de las mujeres en Málaga están expuestas a empleos a tiempo parcial, frente al 24% de los hombres. Esta diferencia también se refleja en la brecha salarial, donde los hombres ganan, de media, 21.070 euros al año, mientras que las mujeres apenas superan los 17.000 euros.

La violencia machista

Este informe también hace hincapié en la violencia machista. La provincia ha liderado en los últimos años el número de denuncias por violencia de género en Andalucía.

En lo que va del 2025, 18 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en la región, un dato que evidencia la urgente necesidad de seguir luchando por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Otro aspecto relevante de este informe es la creciente diversidad social de Málaga. En la provincia residen actualmente más de 328,000 personas extranjeras, siendo la mayor parte de ellas originarias de países europeos. Esta diversidad también se refleja en el aumento de los delitos de odio: mientras que en Andalucía se han registrado 330 casos de delitos motivados por racismo, homofobia o xenofobia, en Málaga han aumentado de 63 a 81 en tan solo un año.