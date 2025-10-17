La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto Actualizado: 17/10/2025 22:29 Ver galería > La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo

La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum' Eduardo Nieto La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo