La congregación de Mena presenta su nuevo retablo 'Opus Magnum'

Ver más galerías relacionadas
Eduardo NietoVer galería >
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo
La congregación de Mena ha presentado este viernes 'Opus Magnum', una obra en la que han intervenido media docena de artistas y que ocupa toda la pared de la capilla de Santo Domingo